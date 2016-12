Amigarse con la red, festejar una victoria

Atlético Paraná logró sumar dos fechas seguidas en las últimas presentaciones. Esto le había sido esquivo durante gran parte del campeonato. De hecho solamente lo había logrado en el segundo y tercer capítulo de la temporada 2016/17. La cosecha de dos empates consecutivos no le permitió sacar la cabeza de los últimos cuatro escalones del sector donde ninguno de los equipos quiere estar. De todos modos le brinda tranquilidad para encarar el futuro.





En los cotejos ante All Boys y Ferro logró conservar su propio arco en cero. Por contrapartida no pudo capitalizar en la valla del adversario las situaciones de riesgo que generó. Esto no es solo una falencia que demostró en esos dos juegos. Es un defecto que viene arrastrando desde hace larga data.





El Gato registra una abstinencia de 299 minutos sin llenarse la garganta de gol. Su serie de encuentros sin triunfos se eleva a cuatro jornadas, con dos derrotas y dos empate.





Las estadísticas están para romperlas. Esto buscará esta tarde el Rojiblanco cuando visite a Almagro, desde las 17. El encuentro abrirá la 19º fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Arbitrará Ramón Guaymas Tornero.





Rompecabezas. El entrenador de Atlético Paraná, Darío Ortiz, no podrá contar esta tarde con Diego Reynoso (expulsado ante Ferro), Felipe Cadenazzi (llegó al límite de amonestaciones) y Gonzalo Cozzoni (padece una tendinitis). Esto, sumando al enorme desgaste físico que realizó el equipo ante el Verdolaga lo llevó a no confirmar la alineación.





En principio, el Decano presentaría tres modificaciones en relación al equipo que viene de empatar en cero con Ferro. Federico Paulucci suplantaría a Reynoso, Mauro Pajón ingresaría por Cozzoni, mientras que Enzo Noir ocuparía la vacante de Cadenazzi.





De memoria. Almagro viene de derrotar 1 a 0 a Villa Dálmine, en Campana. De esa manera frenó una seguidilla de dos empates en fila. El Tricolor se encuentra a cinco unidades de los puestos de ascensos. Para acercarse al sector de vanguardia, el DT Felipe De la Riva reiterará alineación por tercera vez seguida.









Almagro

Christian Limousin Emiliano Ronconi Nicolás Arrechea Abel Luciatti Adrián Iglesias Matías Ruiz Sosa Ariel Chaves Lucas Piovi Marcelo Scatolaro Francisco Grahl Nicolás Reniero DT: Felipe De la Riva

















Atlético Paraná

Yair Bonnín Leonardo Morales Alejandro Manchot Federico Paulucci Facundo Quiroga Jonathan Belforte Mauro Pajón Pablo Lencioni Alexis Ekkert Iván Borghello Enzo Noir DT: Darío Ortiz













Cancha: Almagro.

Arbitro: Ramón Guaymas T

ornero. Hora: 17.