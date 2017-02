AMIA: ordenan entrecruzar llamados entre Cristina y sus funcionarios

El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa iniciada por la denuncia de Alberto Nisman antes de morir contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, pidió ahora investigar como posibles encubridores de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA al ex ministro de Planificación Julio de Vido, al ex jefe de la SIDE Oscar Parrilli, al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Alberto Zannini y a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abonna.