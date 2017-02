Alfonsín criticó a Del Corral

El diputado nacional Ricardo Alfonsín (Cambiemos) dijo hoy que "si se escuchara la voz del radicalismo" en el Gobierno "no se hubieran cometido tantos errores" en la gestión, aunque reconoció que no le puede pedir al PRO "que haga por la UCR lo que la UCR no hace por sí misma", al criticar al titular del radicalismo José Corral.





En ese marco, el legislador -que atraviesa el último año de su mandato- adelantó que no será candidato en las próximas elecciones si su partido "no cambia de actitud y cree que su obligación es decir a todo que sí, incluso aunque no estén de acuerdo", e ironizó: "para eso, hay otros que lo hacen mejor que yo". "No somos los dueños de la verdad pero el PRO tampoco lo es" manifestó Alfonsín -en declaraciones a Radio Del Plata- y agregó que "la mejor manera de resolver cuestiones difíciles es a partir del intercambio de opiniones de las distintas fuerzas que integran Cambiemos" y se preguntó: "¿no era un valor la pluralidad?".





En ese sentido, señaló la inexistencia de "un acuerdo programático" en la fundación de la alianza que hoy conduce el gobierno nacional. A su vez, criticó las declaraciones del actual presidente de la UCR, José Corral, que al ser consultado por la disputa de cargos frente al PRO en las futuras listas legislativas respondió: "vamos a defender los espacios que consideramos que le corresponden al radicalismo por representación social". Alfonsín le pidió a Corral que se acuerde de "defender las ideas del partido" y de "tratar de que antes de que se tomen las decisiones sea escuchada la voz de la UCR para que no se cometan errores".





Por último, el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín evaluó que "si la UCR hubiera reclamado la creación de un espacio de intercambio de opiniones muchos errores no se hubieran cometido" entre ellos enumeró "lo ocurrido con las mineras, con el tarifazo y cómo se trato el tema de dólar futuro".