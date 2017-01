Agentes de Salud llevan tres meses sin cobrar el sueldo

Un grupo de trabajadores perteneciente al programa Equipos Comunitarios en Salud , dependiente del Ministerio de Salud de la Nación pero gestionado por la Provincia, denunció que les adeudan salarios desde octubre de 2016. En un principio el servicio se llamaba Médicos Comunitarios, pero cambió su nombre en función de que el plantel de personal estaba formado además por psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, nutricionistas y obstetras, por solo nombrar algunos profesionales. La estructura creada por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Plan Federal de Salud tiene como objetivo la formación de recursos humanos en salud.





Son alrededor de 500 agentes sanitarios distribuidos en toda la provincia que cuestionaron algunas de las condiciones laborales, entre ellas la precariedad que caracteriza al sistema. Por ejemplo, sostienen que se les exige rendir una beca de capacitación, por lo que cada profesional debe realizar una especialización en salud social y comunitaria. Según se pudo saber, el posgrado tiene una duración de dos años, pero a la vez se impone -advierten los damnificados- como una especie de filtro laboral, ya que el trabajador que no obtiene el título ve resentido su salario.





"El dinero lo remite la Nación a la Provincia, para que luego se paguen los salarios. Hace más de tres meses que no cobramos", contó una de las empleadas acerca del conflicto. Consideran que la principal dificultad está relacionada con el régimen laboral que los contempla, ya que algunos están bajo la figura de una beca de capacitación y perciben su salario directamente desde la Nación y otros están encuadrados con contratos de obra con la Provincia como monotributistas. "Los que tenemos contrato de obra debemos facturar como prestadores de servicio. Es obvio que no te corre la antigüedad en Salud y nosotros pagamos los impuestos correspondientes. Sucede que si no tenemos los impuestos al día , que se verifica a través del libre deuda, ellos no nos pagan", aseveró la denunciante, que prefirió mantener en reserva su identidad.





En promedio, un trabajador del sector percibe 11.800 pesos por mes, pero con la salvedad de que a ese monto solamente lo cobran aquellos que tienen finalizado el posgrado. El resto recibe alrededor de 2.000 pesos menos, agregó la misma fuente a UNO.





No es la primera vez que los agentes sanitarios, profesionales y no profesionales de distintas disciplinas realizan un reclamo de este tipo, ya que según admitieron en una oportunidad estuvieron ocho meses sin cobrar.













***

Una gestión que viene demorada





Los agentes comunitarios realizan tareas en la atención primaria de la salud y en el fortalecimiento del primer nivel de atención, entre otras funciones. Así lo prevé en uno de sus párrafos el contrato de locación de obra del programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud, suscrito entre el Ministerio de Salud de la Nación y la cartera que dirige Ariel de la Rosa con fecha del 1º de octubre de 2016. "Al parecer tardaron tres meses en girar la plata", consignó la profesional.





La coordinadora del programa en la provincia, Norma Hernández, informó a UNO cómo se articularon gestiones ante la Nación para que el personal pueda ponerse al día con los haberes. "El personal que se encuentra en la etapa que tiene contrato con la Provincia, tuvo una prórroga del convenio Nación-Provincia que dura un año. Este año la Nación decidió acortar la duración de esa prórroga, que se extendió de abril a setiembre; en octubre se firmó un nuevo convenio, y por lo tanto lleva una aprobación por parte del gobernador por decreto. En el caso de la resolución que se hizo en abril, para aprobar la prórroga del anterior, fue solamente una resolución ministerial. Nosotros para iniciar el trámite de aprobación, tanto sea de una prórroga de un convenio nuevo por decreto, necesitamos que nos llegue de la Nación el texto firmado por el ministro de Salud, Jorge Lemus. Eso recién llegó el 4 de julio, o sea tres meses después", aclaró la funcionaria.





La doctora explicó que solicitó a las autoridades nacionales que se arbitren todos los medios necesarios para que el convenio marco entre Nación-Provincia llegue con tiempo para hacer el trámite correspondiente de firmas. "Esto no pasó, el convenio marco para la firma del ministro llegó recién en octubre. Nosotros lo hicimos firmar, y en esa misma semana se devolvió a Buenos Aires. Y este convenio, firmado por el ministro Lemus, nos llegó a nosotros a fines de diciembre. Iniciamos allí el trámite de decreto e incluso el dinero para el pago recién llegó en enero", justificó.





Sobre el trámite para gestionar el decreto, Hernández respondió: "Es un trámite prolongado, lo hicimos a pesar del receso. Me informan desde el Ministerio que el gobernador Bordet lo firmó en la tarde de ayer. Así que el trámite de aprobación de contratos lo tenemos en marcha, y solamente hay que anexarle ese decreto. Y el trámite de pago también está en marcha, por lo que los trabajadores van a cobrar los tres meses juntos: octubre, noviembre y diciembre. Entendemos que no es la situación ideal, pero pasada esta coyuntura, que es el convenio marco nuevo, vamos llevando el trámite mes a mes. Estamos tratando de que se paguen los sueldos atrasados antes de fin de mes".













***

Incremento en el importe de becas





A partir de la renovación del convenio marco, celebrado en octubre de 2016, los becarios rentados de la cohorte 1 a 10 incrementaron sus honorarios. Los agentes sanitarios con curso aprobado con media beca percibirán 3.200 pesos, mientras que con beca completa alcanzarán a 6.400 pesos. En el caso de los auxiliares de enfermería con curso la media beca será de 3.400 pesos, en tanto la beca completa ascenderá a 6.800 pesos. Para los terciarios (tecnicaturas y carreras de tres años) con curso la media beca será de 5.050 pesos y la beca completa de 10.100 pesos. En el caso de los terciarios (tecnicaturas y carreras de tres años) con posgrado, la media beca es de 5.250 pesos, mientras que la beca completa será de 10.500. Por último, los universitarios sin residencia y s in posgrado (con curso) tendrán una media beca de 5.250 pesos y 10.500 pesos.