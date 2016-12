Advierten que a las 22 ya no habrá recorridos regulares de colectivos

Los pliegos para la licitación del nuevo servicio de colectivos de Paraná empezaron a discutirse. La Asamblea Ciudadana Vecinalista advirtió que a partir de las 22 de cada día se suspenderán los recorridos regulares. La oposición en el Concejo Deliberante también manifestó que quedarán zonas y barrios sin líneas. Desde el oficialismo defendieron el proyecto y respondieron a las críticas. La cosa está que arde: el antepenúltimo día del año será la audiencia pública y se pueden anotar todos los que quieran.





Alicia Glauser es la referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista y habló sobre un documento que elaboraron frente a la presentación de los pliegos. Por un lado, dijo a UNO que la comuna pretende achicar los recorridos y establece para el nuevo servicio menos kilómetros de recorrido. Dijo que habrá colectivos que saldrán desde el sur de Paraná, pero que solo llegarán al centro. Entre otras críticas contundentes, sostuvo: "Habrá menos horarios de transporte. Empezarán a las 6, terminarán a las 22 y luego se corta el servicio regular. Desde ahí lo que proponen es un recorrido global por la ciudad, pero por cada punto de la ciudad pasará un colectivo cada una hora y 10 minutos; además costará un 30% más que la tarifa del día".





Manifestó que de ser así, serán los estudiantes de las escuelas nocturnas y quienes trabajen de noche en bares y hospitales, entre otros, los perjudicados. En el documento de la Asamblea aclaran que habrá un 20% menos de tiempo de servicio regular: de 19 horas 30 minutos actuales pasarán a un promedio propuesto de 15 horas 40 y eso implicará la falta de atención a las actividades laborales, educativas, culturales y de salud que se extienden más allá de las 22. De aprobarse los pliegos como están, afirman que un tercio de los recorridos actuales serán eliminados y serán reducidos en un 44% los kilómetros recorridos.





Por otro lado, desde el bloque de concejales del Frente Para la Victoria emitieron un comunicado donde señalaron que el Ejecutivo dispuso la audiencia pública para el jueves 29, cuando la mayoría de los usuarios se encuentran de receso. También afirman la eliminación de recorridos (Ver nota relacionada) y critican que la comuna pondrá a la venta, para la empresa ganadora de la licitación, terrenos de uso público.





Fue la concejala por Cambiemos María Marta Zuiani la que dio respuesta a esas críticas. Por un lado señaló que aquellos que quieran conocer el pliego pueden ingresar a la página de Internet del Concejo Deliberante. Sostuvo que la frecuencia general será de entre 10 y 15 minutos, y habrá un servicio combinado: se podrá subir y bajar de cualquier colectivo dentro de la hora de haber sacado un boleto. Esto permitirá llegar a diferentes puntos de la ciudad.





Por otra parte dijo que será a las 23 el fin del servicio regular y no a las 22, como está en el pliego, error que a su criterio se deberá subsanar. "Después de esa hora habrá dos recorridos nocturnos hasta las 5. Pasarán por las escuelas, hospitales y sanatorios. No serán para toda la ciudad, sino para esos lugares. Seguramente vamos a ampliarlos y para eso está la audiencia", señaló. También habló de la tarifa y dijo que no llegará a los 10,50 pesos el próximo año, esa también es una preocupación del vecinalismo. Con respecto a los inmuebles, manifestó que el objetivo de la comuna es descentralizar las dependencias. "Queremos que las empresas no se instalen adentro de la ciudad para evitar el ruido, los olores y por una cuestión de seguridad. La idea es llevarlos al acceso norte y se ofrece a los concesionarios unos terrenos en cercanía al Vivero. Se verá si corresponde o no lo que ofrezcan", señaló.





Así las cosas, el servicio de colectivos tiene idas y vueltas con un fin de año caldeado.









La comuna se desprende de la prestación entre ciudades



Desde el Frente Para la Victoria en su comunicado, afirmaron que el pliego para el servicio de colectivos eliminará tres líneas: la 4, la 6 y la 15; que habrá alrededor de 50 vehículos menos en circulación; y que barrios enteros se quedarán sin acceso al transporte como Capibá y el Kilómetro 5 y ½. Desde el oficialismo retrucaron.

La concejala María Marta Zuiani, consultada por este detalle no menor, sostuvo: "Es cierto que habrá menos colectivos, pero porque licitamos el sistema urbano y no el interurbano. Paraná cargaba (y carga) con Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito . Esas líneas ahora son de la provincia", explicó.

Agregó luego que si se compara con el servicio actual efectivamente habrá menos vehículos, pero eso es solo porque se licitarán aquellas líneas que nacen y mueren en el ejido local. "Los demás recorridos no van a tener un servicio licitado por la Municipalidad, sino por la Provincia, donde la comuna firmará un acta de acuerdos con las demás ciudades. La gente no se quedará sin colectivos. Lo que hicimos fue desdoblar y sacar la responsabilidad como municipio porque no nos compete", aclaró.

La Audiencia Pública -en los términos de la Ordenanza N° 8.276- será para tratar solo los temas relacionados al servicio de transporte urbano de pasajeros de Paraná. Será el 29 en el Salón Mariano Moreno de Andrés Pazos y Corrientes, desde las 10. Quienes deseen asistir a la instancia deberán inscribirse previamente. Hay tiempo hasta el 26 inclusive, en la Secretaría de Relaciones Institucionales de 9 de Julio 75.