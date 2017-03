Abrirán una clínica de cannabis medicinal

El doctor Carlos Laje, fundador de la primera clínica de cannabis medicinal del país, que se encuentra en Córdoba, es quien inaugurará en los próximos días el mismo espacio en Mendoza.







"Nosotros llevamos a Mendoza la propuesta a la Provincia y a las autoridades de Ciudad también, que es la misma que venimos llevando hace un año a través del Instituto Argentino del Cannabis, que es el que tenemos conformado. La propuesta es armar en cada capital provincial y en ciudades importantes, lo que denominamos clínica del cannabis", expresó Laje.









Estas clínicas funcionan principalmente coordinadas por alguna mamá o familiar de algún niño con problemas y que esté usando cannabis. Se trata de un espacio físico que, generalmente, son casas de familias que lo prestan para, a partir de ahí, armar la consejería en salud cannábica.

A la persona que quede a cargo, que seguramente será elegida hoy cuando finalice la charla que el doctor dará en la provincia (ver aparte), se la formará en Córdoba para que pueda ocupar ese rol en Mendoza y, una vez por mes, Laje viajará para reunirse con los pacientes de las diferentes patologías.





Es decir, no será una clínica tradicional como su nombre lo indica, sino más un lugar al que las familias puedan recurrir para buscar información.





"La idea es que vengan a sacarse las dudas, consultar sobre el tema, aprender, y no tener que googlear y luego salir a un lugar no apto para la familia a conseguir no saben bien qué. La idea es abrirla lo antes posible", continuó el oftalmólogo.





Además, explicó que vía Facebook, muchos mendocinos lo contactaron para erigirse como coordinadores y brindar el espacio físico, por lo que "seguramente el miércoles ya veremos a algunos pacientes en el lugar que consideremos más adecuado para hacerlo".





La situación legal

Tanto en el ámbito nacional como en el provincial, el proyecto que tiene como objetivo la provisión medicinal del aceite de cannabis –denominado Charlotte's Web– para pacientes que padecen epilepsia refractaria y demás patologías derivadas, tiene media sanción y espera la aprobación total. En Mendoza fue aprobado por la Cámara de Senadores y resta confirmación de Diputados, mientras que en el Congreso nacional la situación es inversa, ha sido aprobada por Diputados.





En ese sentido, Laje considera que los políticos corren detrás del avance de la sociedad. "Más allá de la media sanción o la sanción completa, creo que hay que crear un instituto de regulación argentino del cannabis, que sea nacional y tenga correlación en las provincias, donde hay que asegurarles a las personas la accesibilidad. No pueden estar esperando que haya una ley que contemple la epilepsia refractaria y deje afuera a más de 44 enfermedades que en el mundo se están tratando con cannabis".

Además, consideró fundamental que la comunidad médica lance un plan de capacitación, docencia e investigación sobre el tema, ya que los pacientes cada vez más lo piden y los médicos "no pueden no saber de qué se trata o solo conocer vía internet".





Para lo que sí es fundamental la aprobación de las leyes es para que el acceso sea legal y económicamente más accesible para las familias, llegando también a quienes no tienen recursos para obtenerlo de ninguna manera, a través de la cobertura estatal.





Lo que no se contempla aun en los proyectos aprobados con media sanción, es el autocultivo, que es lo que reclaman las organizaciones como Mamá Cultiva, para que no se criminalice a quienes lo practiquen como si lo hicieran para tráfico.





Recibe a los interesados locales

La charla que dará el doctor Carlos Laje será esta tarde, desde las 18 hasta las 20 en calle Rioja 1019, de Ciudad, con entrada libre y gratuita. Allí se abordará el tema de manera integral, incorporando a todos los actores que participan o deben participar.





"Lo que traigo a Mendoza es contar lo que estamos haciendo en el país, lo que está pasando en el mundo y, sobre todo, un espacio de diálogo entre profesionales, políticos, empresarios y la comunidad misma", cerró Laje.



Aunque la utilización del cannabis como medicina paliativa de distintas patologías todavía no está aprobada ni en el ámbito nacional ni en el provincial, en los próximos días se inaugurará en la ciudad de Mendoza la primera clínica de cannabis medicinal de esa provincia. La ley que aprueba su uso tiene en la provincia media sanción de Senadores y espera la aprobación de la Cámara de Diputados.