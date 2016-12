Abel Pintos, Marama y Pimpinela, en cartelera

Desde el miércoles 18 hasta el domingo 22 de enero, nuevamente será Banco Pelay el escenario para la fiesta que tendrá como números artísticos centrales a Abel Pintos, Marama y Pimpinela más una nutrida agenda deportiva, cultural y artística.

El 18 comenzará con una noche de DJ y el cierre de un artista nacional en el escenario principal, a pedido de los jóvenes. El jueves 19 se realizará una “maratón de bandas dentro del género rock, algunas de ellas con más de 20 años de trayectoria y que nunca participaron de la Fiesta de la Playa”, explicó el coordinador municipal de eventos, Yari Seyler. Se trata de “Algún Ente”, “Los Salieris”, “Ruidos”, “Subsystem”, “La Chicago”, “Primer Ministro”, “Black Velvet”, “Suma Paciencia”, “Chakota”, “Nuitilfait”, “Shredder” y “Lisa al Fondo”, con cierre de la banda rosarina “Cielo Razzo”. El viernes 20 actuarán tres grupos locales y cerrará la noche Abel Pintos. El sábado también se presentarán tres grupos uruguayenses como teloneros, antes del cierre de Márama. La Fiesta finalizará el domingo 22 con las actuaciones de bandas locales, elección de la Reina de la Fiesta y Los Pimpinela.

Gastón Izaguirre, presidente de la comisión organizadora de la fiesta, confirmó que los precios de las entradas serán: miércoles y jueves 80 pesos anticipadas y 100 en el día; viernes y sábado 100 anticipadas y 150 pesos en el día; y el domingo 80 pesos anticipada y 120 en el día.

Se está cerrando el contrato para el servicio de “ticketera” que permitirá vender entradas anticipadas y plateas numeradas con las ubicaciones preestablecidas a través de internet o teléfono y con tarjeta; como un servicio más a los puestos de venta y a las promociones en localidades vecinas que se definirán en las próximas semanas.

Según se señaló ayer durante la presentación de la grilla, la Fiesta tendrá aproximadamente unos 4.600.000 de pesos de inversión municipal. No obstante, el intendente José Lauritto manifestó que se apunta a lograr la participación de sponsors aportando “entre 1.000.000 y 1.200.000 pesos, “financiamiento que estamos buscando. Además estamos gestionando ante la Nación el Programa ‘Festejar’, que nos permitiría ahorrar entre 500.000 y 600.000 del escenario”, remarcó el intendente para dar estatura a la celebración que es el eje de la temporada de verano de la ciudad.

***

En La Feliz

Illya Kuryaki and The Valderramas, Litto Nebbia y Leo García serán los protagonistas de un show musical con entrada libre y gratuita que se desarrollará el jueves a las 20 en la explanada del Museo de arte contemporáneo MAR, de Mar del Plata. Harán la apertura de los festejos por los 50 años del rock argentino. Antes del show, a las 18, habrá una conferencia de prensa con el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, el ministro de Gestión Cultural bonaerense, Alejandro Gómez, el músico y periodista cultural Pipo Lernoud, y los integrantes de Los Gatos, Litto Nebbia y Alfredo Toth, que se reencontrarán luego de 10 años sin verse. Del tema “La Balsa”, lanzado en junio de 1967 y que se toma como nacimiento del rock, Nebbia dijo que “fue una creación que jamás estuvo pensada para llegar a tanta gente, pero la música tiene esas cosas”. Con este hit, compuesto por Nebbia y Tanguito, en el baño del bar La Perla de Once, y grabado por Los Gatos, el rock nacional ganó identidad propia con temas cantados en español, y dio origen a un fenómeno cultural y musical con fuertes repercusiones en la región, que tuvo en sus inicios a bandas como Almendra y Manal.