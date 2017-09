Várices: Un problema que no sólo afecta a las mujeres

No es sólo un problema de mujeres. Las várices no entienden de género y si bien se las suele vincular como una problemática femenina, diferentes estudios demostraron que esto es sólo una creencia desacertada y que los hombres también sufren este mal. Al menos así lo dicen las estadísticas, que indican que este problema afecta en un 55 por ciento a la mujer y en un 45 por ciento al hombre.



De acuerdo a la explicación del médico flebólogo e investigador doctor Miguel Ángel Gramajo Booth, creador del método de Flebología Restaurativa, "el motivo por el cual no hay mucha diferencia entre los sexos es que estos dependen más del factor genético o hereditario, y tanto hombres como mujeres comparten esa carga genética".



Existen además diversos factores que aumentan el riesgo de que aparezcan y la obesidad es uno de ellos. Otro es el sedentarismo, frecuente entre quienes realizan trabajos de escritorio y oficina, choferes u operarios de maquinarias, así como otras actividades que obligan a pasar mucho tiempo de pie (atención en ventas, guardias o agentes en las fuerzas de seguridad, docentes, para mencionar algunos ejemplos).



El hecho de que en 2014 las varices hayan sido incluidas por el Ministerio de Trabajo entre las diversas afecciones que están obligadas a cubrir las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo resulta una prueba contundente de este creciente problema de salud laboral que afecta tanto a hombres como mujeres.

Aunque la posibilidad de padecerlas varía levemente entre ambos sexos, el doctor Gramajo Booth afirma que "la mujer consulta y se trata mucho más frecuentemente que los hombres, las várices tienen un efecto estético indeseable y es lógico que ellas les den mayor importancia. Pero en este tema se debe considerar que las várices de cierta dimensión constituyen un problema funcional casi siempre originado en fallas valvulares, y no sólo una cuestión estética".



Los varones, en cambio, suelen acudir tardíamente al flebólogo, cuando comienzan a aparecer síntomas serios. "Como a los hombres la estética en general les importa menos, suelen consultar cuando el problema ha alcanzado un desarrollo importante y produce signos de alarma. Ciertas sensaciones molestas en las piernas como cansancio, pesadez, calambres, picazón e hinchazón comienzan a dar cuenta de que la circulación de retorno de las piernas está funcionando con dificultad. Y en casos más avanzados, sobrevienen el dolor, un oscurecimiento en el tercio inferior de la pierna y úlceras", cerró el especialista.



¿Cómo combatirlas?



En la actualidad, darles batalla a las varices ya no resulta un problema. Hoy tanto hombres como mujeres pueden acudir a novedosos tratamientos como la fleboterapia restaurativa que, a diferencia de los procedimientos tradicionales, en lugar de extirpar o anular las venas enfermas, las tonifica y hace que recuperen su funcionalidad. Este método, que revolucionó Europa y fue desarrollado en Argentina, introduce en la luz del vaso una sustancia natural que logra reparar la pared del mismo y permite que la sangre vuelva a fluir con total normalidad.



Ya no es necesario entonces tener que someterse a dolorosas cirugías: este no sólo es un procedimiento corto sino que además resulta mínimamente invasivo. La recuperación de las venas se percibe de manera notoria. Su volumen se reduce y paulatinamente el dolor, la picazón, la sensación de pesadez, los edemas y calambres empiezan a desaparecer. Otra considerable ventaja es que el paciente puede reincorporarse en forma inmediata a su rutina habitual (apenas necesitará usar medias de elastocompresión graduada durante los dos o tres días posteriores a cada sesión).

El dato

¿Qué son? Resultan ser venas inflamadas y retorcidas que se pueden ver bajo la superficie de la piel. Por lo general aparecen en las piernas, pero también pueden formarse en otras partes del cuerpo.





Fuente Crónica