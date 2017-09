Una travesti denunció en Facebook a los clientes que no le pagaron

Una denuncia en redes sociales desató el escándalo en Lincoln. Una trabajadora sexual, cansada de que sus clientes no le pagaran sus deudas, publicó sus nombres en su muro de Facebook y les reclamó públicamente que cumplan con los compromisos económicos.





T. C., tal como se la identifica en su perfil en la red social, es travesti y desde hace un tiempo trabaja en las calles de la ciudad boanerense y publicita su servicio en internet. Lo curioso es que usó ese mismo medio para "escrachar" reclamándole sus deudas a los clientes morosos.





travesti01.jpg





"A los que me deben que vayan pagándome o los escracho...hace más de tres meses que me deben y es la última vez que se los digo", amenazó con placas rojas, con enormes letreros blancos, y poco tiempo después dio a conocer las identidades de quiénes asegura no le pagaron.





"Perdón por esto pero ya pasaron 3 meses de que estuvimos en tu Captiva y por más que la pasaste bien (la tenés gigante) hoy necesito la plata. Perdón señor (sic)", fue uno de los mensajes.





travesti03.jpg





A otro cliente, le dijo: "Perdón por esto pero vos también la pasaste bien en tu partner aunque la tengas chiquita pagame los 13750 pesos".





Tras los escraches, la travesti eliminó los comentarios y las placas, aunque dejó la amenaza inicial. Entretanto, la ciudad se encendió con rumores y bromas vínculados con la denuncia.





travesti021.jpg