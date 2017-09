Una monstruosa criatura marina desconcertó a todo un pueblo

La semana pasada en la ciudad de Maasin (Leyte, Filipinas), los poblares y visitantes de una de sus playas se vieron sorprendidos por los restos de una misteriosa criatura hallada en aguas poco profundas.







Julius Alpino, de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos, citado por 'Daily Mail', señaló que el tipo de espécimen, de cerca de nueve metros de longitud, no ha podido ser identificado por su alto estado de descomposición. Asimismo, subrayó que debido a su tamaño y al mal olor, el cadáver no fue enterrado, sino devuelto al agua.





marino.jpg

marino1.jpg



Nujnuj Capistrano, un residente del lugar, fue testigo del inusual hallazgo y logró captar algunas fotografías que público en Facebook. En las instantáneas, se observa el cuerpo de la extraña criatura, que fue llevado hasta la orilla con la ayuda de un barco y algunos miembros del cuerpo de rescate.





"Yo estaba de paso por la playa y tomé algunas fotos, pero no sé nada sobre los detalles. Me sorprendió porque era demasiado grande y es la primera vez que veo ese tipo de criatura. No sé qué hicieron con ella", relató Capistrano.



No se ha descartado la posibilidad de que se trate de una ballena muerta. Al respecto, el diario filipino 'SunStar' ha asegurado que la criatura pertenecía a la familia de los cetáceos y posiblemente era un cachalote.