Una beba reportaba desaparecida fue hallada bajo la basura acumulada en su casa

Una niña que era buscada como desaparecida fu hallada en su propia e insalubre vivienda.





En la ciudad estadounidense de Chicago, una menor de 16 meses fue encontrada sin vida en el hogar donde vivía con su mamá.





El cuerpo de la niña fue descubierto por personal policial en el domicilio tras la denuncia de su desaparición, radicada por la propia madre.





El caso de una niña de 16 meses que fue encontrada muerta en su casa sigue dando de qué hablar ahora ante las fotos que muestran como vivía. Semaj Crosby vivía en Illinois, Chicago, con su mamá y dos hermanos sin embargo, entre cinco a 15 personas salían y entraban de la residencia.





La madre de la bebé reportó su desaparición después de perderle el rastro luego de que salió al patio de su casa a jugar con unos primos mientras un adulto reparaba un vehículo. Fue hasta el siguiente día, que agentes lograron entrar a la casa con una orden y retiraron varios muebles, entre ellos un sofá donde estaba el cuerpo de la menor.





En estos días se dieron a conocer fotografías de cómo estaba la casa donde encontraron a Semaj. La ropa amontonada, basura por todos lados, cajas de pizza, contenedores de comida y muchas otras cosas encontró el Departamento del Uso de Suelo del Condado de Will. En entrevista con Chicago Sun Times mencionaron que "La estructura entera parecía insalubre debido a las alfombras fuertemente manchadas, basura y un alto grado de suciedad".





La muerte se está manejando como "sospechosa". El cuerpo de la niña no tenía señales de maltrato mientras que los primeros resultados del médico forense no son claros por lo que esperan realizaran más estudios. Por el momento no se han realizado arrestos.