Un hombre de 64 años fue detenido por violar a su mamá de 95

Un hombre con antecedentes de abuso, de 64 años, fue detenido acusado de violar a su madre de 95 en la casa donde conviven en la localidad Rosario de Lerma, a 33 km de la Ciudad de Salta.



El aberrante hecho fue descubierto este miércoles alrededor de las 5, por un vecino que salía a trabajar y curioso miró por la ventana donde vive la anciana con el hijo de 64, una hija y otros familiares. A través de la ventana pudo ver cuando el hombre estaba en la cama abusando de su madre.



Según lo que trascendió, el hecho se descubrió por casualidad, no porque el curioso escuchara el llanto de la anciana o un pedido de ayuda.



Sin demoras, le avisó a la persona que cuida diariamente a la anciana, quien a su vez llamó a una nieta para avisarle lo que estaba sucediendo.



Luego, todo sucedió muy rápido, en una red de llamados que puso al descubierto un delito que aún no se sabe si ocurrió una sola vez o si la señora venía siendo víctima de abuso sexual desde hace algún tiempo.



La nieta fue a la comisaría 14 de Rosario de Lerma para denunciar lo que le habían contado sucedía en la casa de su abuela en esos momentos.



No habían terminado de cumplir con la formalidad de la denuncia cuando una patrulla salió sin demoras hacia el barrio.



Según una fuente policial, cuando el móvil llegó a la vivienda, el hijo salió presuroso. Lo hizo minutos antes de que los policías bajaran del vehículo y tocaran la puerta. Pero no fue muy lejos, los efectivos lo buscaron y lograron dar con él en muy poco tiempo, lo arrestaron y lo llevaron a la comisaría 14 de Rosario de Lerma. Allí ya estaba radicada una denuncia en su contra.



Se consultó a la Fiscalía Penal de esa localidad y de inmediato intervino la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de María Cecilia Flores Toranzos.



La fiscal ordenó el arresto del acusado, que le brinden atención a la señora, que un médico legal determine si hubo acceso carnal y que un profesional le brindara contención.



El examen médico confirmó que la señora fue violada, por lo que la causa se caratuló inicialmente como abuso con acceso carnal, delito que sería agravado por el vínculo y la convivencia.



Apenas fue apresado e identificado, la Policía confirmó que se trata de un hombre que ya tenía antecedentes de abuso sexual, de violencia callejera y otros delitos.



"Es un hombre peligroso que de vez en cuando también se alcoholiza", reveló una fuente al diario El Tribuno de Salta.



Por estos hechos el acusado estuvo detenido, aunque no fue por un tiempo prolongado. "Por esos hechos anteriores aún no tiene condena", se añadió.



Cuando el expediente terminó de tomar forma, la fiscal López Toranzos ordenó el traslado del detenido a la Alcaidía Judicial y envió la causa a la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual 1, a cargo de Sergio Federico Obeid.



Se prevé que en el transcurso de este jueves el fiscal imputaría al hombre por el abuso contra su madre.



El barrio San Jorge es uno de los más populosos de Rosario de Lerma. Ubicado a unas 15 cuadras del centro del pueblo y en la zona sur, está habitado por unas 5.000 personas, muchas de ellos trabajadoras rurales.



"En el barrio hay problemas de violencia y, especialmente, de ataques sexuales y violencia callejera; de hecho, hace unos tres años se habilitó ahí una subcomisaría para brindar seguridad a miles de vecinos", agregó la fuente.