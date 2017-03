Su madre creyó que hacía travesuras pero en realidad hacía otra cosa

"Ni siquiera puedo comenzar a describir el dolor que siento cada vez que miro su preciosa cara. Mi corazón quiebra por cada gran sonrisa que me da porque sé cuánto lo voy a extrañar cuando se haya ido, y cuando piensas que mi corazón no puede soportarlo más, se rompe aún más cuando me da su mirada mendicante sufriendo del dolor", escribe en su blog.













Blanksby desconoce cuanto tiempo durará con vida su hijo, pero insiste que intentará crear la mayor cantidad de memorias junto a él posibles. Una página de recaudación en GoFundMe fue subida por sus amigos para aliviar el sufrimiento de la familia, donde especifican que Thomas se sometió a una intervención quirúrgica para remover su riñón antes de que los doctores determinen de que su enfermedad era terminal.