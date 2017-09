Se tomaron una selfie en un lugar prohibido y quedó registrado cuando uno se ahogaba

La muerte por ahogamiento de un adolescente de la India quedó registrada de la forma más insólita: en una selfie que se sacaron sus amigos.



El chico de 17 años fue identificado por la prensa local como Vishwas G y estaba en un viaje de estudios junto a sus compañeros en las afueras de Bangalore. Eran todos estudiantes del colegio nacional de Jayanagar, un distrito comercial de esa ciudad, una de las más pobladas de la India.



Durante la excursión, los jóvenes se bañaron en un estanque que tenía tres metros en su parte más profunda, pese a que había carteles que indicaban que estaba prohibido hacerlo. Se sacaron varias selfies mientras estaban en el agua.



Recién una hora después notaron que Vishwas G no estaba con ellos. Y revisando las fotos descubrieron el exacto momento en que el joven se ahogó, según el medio The Times of India.



El padre de la víctima -de nombre Govindappa- sus familiares y amigos hicieron una protesta frente a la escuela y acusaron a las autoridades de negligencia en el cuidado de los adolescentes.