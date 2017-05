¿Realmente debes evitar los lácteos y helados si estás resfriado?

Pero tarde o temprano te dará hambre. Cuando eso ocurra, es posible que quieras seguir esos consejos parte de la "sabiduría popular" sobre lo que puedes comer y lo que mejor dejas a un lado. Generalmente los lácteos están en la lista de aquello que debes evitar, según se dice.

Así, muchos piensan que no deberías consumir helados, queso y, especialmente, leche. La razón para ello no es nada agradable: supuestamente los lácteos incrementan la producción de mucosidades.

Tampoco es como la intolerancia a estos productos, una condición generada por la ausencia de las enzimas necesarias para digerir la lactosa de la leche, lo cual provoca inflamación del vientre, náuseas o diarrea.

Una forma de verificar si la conexión lácteos mocos es verdadera es pedirles a personas que tomen una sustancia que puede o no contener leche de vaca, y posteriormente decirles que nos cuenten qué sienten.

Otro elemento a tener en cuenta con este experimento es que los participantes no estaban resfriados.

De modo que, ¿cuál es la respuesta de nuestro organismo ante la leche si ya estamos resfriados? ¿Los lácteos pueden empeorar nuestra situación?



Un experimento asqueroso

Para responder a estas preguntas los investigadores deliberadamente infectaron a los voluntarios con el virus del resfriado común.

Adicionalmente, les dieron leche para beber y luego les pidieron no sólo registrar los síntomas de congestión, sino recoger sus secreciones nasales y pesarlas.

Este desagradable experimento evidenció que las personas que creían en el vínculo leche y el moco fueron más propensas a decir que tenían síntomas, pero de hecho produjeron la misma cantidad de secreciones que los no creyentes. La leche no influyó en el volumen de secreciones.



Depende de tu organismo

Los anteriores experimentos mostraron que no hay evidencia contundente para afirmar que el consumo de leche provoca exceso de mucosidad.

No obstante, hay algunas personas que se sienten más incómodas, lo que explicaría por qué algunos afirman que hay una relación y otros no. Posiblemente hay un mecanismo que explique esto, aunque no tenga nada que ver con el moco.