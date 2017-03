Un extraño episodio ocurrió en una carnicería de Cantón, China, cuando, a la vista de todos, un trozo de carne comenzó a temblar como si aún sus músculos estuvieran siendo controlados por algún centro nervioso.

El video muestra cómo, ante la sorpresa de quien filma el hecho, el pedazo de carne tiembla.

Los especialistas aseguran que los nervios del animal todavía tenían vida y causaron la contracción automática de la pieza.

Bizarre moment a fresh cut of beef twitches 'as nerves are still alive'