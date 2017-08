¡Omitir Anuncio! Los spots de la vergüenza

En el a√Īo 2007, una ma√Īana de junio el centro de Paran√° hab√≠a amanecido empapelado por afiches del peronismo con motivo de un nuevo aniversario de la muerte de Carlos Gardel y una grotesca integraci√≥n a la movida para reformar la constituci√≥n provincial. Dec√≠a: "Cada d√≠a canta mejor. Si Gardel viviera, dir√≠a S√≠ a la reforma". Una l√≥gica propagand√≠stica que intentaba dejar un mensaje elemental como "la reforma es popular".

¬ŅAd√≥nde qued√≥ esa chispa del peronismo entrerriano? Los spots publicitarios del oficialismo provincial, a la medida de Dur√°n Barba, no se entend√≠an si quer√≠an mostrar candidatos onda gente com√ļn comprometida, o mostrar personas en quienes, ahora s√≠, se puede confiar. Camisas sin corbata, sonrisas distendidas en un parque, frases de backstage en escala de grises y otros elementos vac√≠os de pol√≠tica, arrojaron por la borda la cl√°sica √©pica que el peronismo le imprimi√≥ a su propaganda.

C√≥mo deben extra√Īar los recientes a√Īos pasados cuando alcanzaba con colgarse del dise√Īo publicitario del relato kirchnerista de Pepe Albistur y Javier Grosman, entre otros cr√°neos. Adem√°s, tener que hacer spots de "conociendo al candidato" cuando se trata de casi todos funcionarios con muchos a√Īos en cargos p√ļblicos, evidencia que tienen un problema.

Ni qu√© decir del radicalismo que, si en los √ļltimos a√Īos le cost√≥ horrores o no le interes√≥ demasiado transmitir ideas convincentes en su propaganda, el video selfie de los dos principales candidatos daba un poquito de verg√ľenza ajena. Si no est√°n para esos trotes, no se hagan los millennials, por favor. A la luz de los resultados, los salv√≥ el final con el sello de Cambiemos.

En cualquiera de los casos, ninguno val√≠a lo suficiente para interrumpir un tutorial o una aventura de Pocoy√≥ en Youtube. Se hac√≠an eternos los seis segundos hasta que al fin aparec√≠a el ansiado "Omitir Anuncio". La efectividad de la publicidad por los medios sociales a√ļn est√° en discusi√≥n, tanto para vender un producto como para buscar votos. Es m√°s barato y c√≥modo que otras formas de llegar a los electores, y concentra la inversi√≥n publicitaria en los gigantes de internet, pero todav√≠a no garantiza la atenci√≥n como otrora la televisi√≥n.

En la batalla de spots, ganó el MST. No se le puede adjudicar directamente a esto el crecimiento en votos, pero una consigna simple, objetivos sin vueltas y reclamos sentidos en la gente, junto a imágenes y candidatos más empáticos, sin duda ayudaron. La lista de Encuentro Social apareció con un video con un ojo abriéndose y luego la imagen de tres de los candidatos. Después ajustaron con la idea de la alternativa al ajuste macrista y la corrupción kirchnerista. Le faltó en consignas e imágenes para tener un mensaje que espabile al internauta alejado de las dos principales opciones del sistema.

Agradecidos los ecologistas y los barrenderos municipales, en la previa de las PASO los panfletos brillaron por su ausencia (al menos en comparaci√≥n con campa√Īas anteriores). La mudanza militante a las redes sociales, donde la tendencia es comunicarse con quienes piensan igual, viene contribuyendo a la ausencia de debate pol√≠tico, donde aquello de que se habla lo sigue marcando TN.