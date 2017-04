"No necesito un perro", la carta encontrada junto a una perrita que había sido abandonada en un descampado

Esta es la historia de una perrita preciosa y entrada en años que se llama Tessa, quien fue encontrada con una manta húmeda y una bolsa con comida y agua, en medio de un descampado. Quien se llevó a gran sorpresa fue el conductor de una ambulancia de animales, quien leyó rápidamente la carta que estaba junto a la perra abandonada.

La historia de Tessa





Alan Webster es conductor voluntario de una ambulancia de animales en South Yorkshire, Reino Unido y según relata en su Facebook encontró al can abandonado detrás de un arbusto. Como únicas pertenencias Tessa tenía una manta húmeda, una bolsa de plástico con comida y agua y una nota en la que se compartía su historia.





"Esta perra tiene 12 años. Tessa no es mi perro, es de mi vecino. Él me preguntó si yo podía hacerme cargo de su perra ya que él decidió emprender una nueva vida en Canadá. En un primer momento le dije que sí, pero yo no sabía que no podría cuidar a Tessa.





A Tessa le gusta el café aguado con leche, ella desayuna sobre las 11:30 horas. Mi vecino piensa que Tessa está bien cuidada. Lo siento, pero yo no necesito un perro".





La nota no la firmaba el propietario de Tessa, sino su vecino. Y es que según el papel el dueño de Tessa decidió comenzar una nueva vida en Canadá y le pidió a él que cuidase de la perra argumentando que "ya era mayor" y que no se la podía llevar. El vecino al principio accedió hacerse cargo del animal, pero visto lo visto no tardó en arrepentirse.





Alan Webster quedó muy conmovido con la historia y decidió publicarla en lincolnshirelive.co.uk. Desde el momento que ha compartido la historia en Facebook no ha dejado de recibir propuestas para darle un hogar a Tessa.