"Me salvé de pedo", gritó un entrerriano en Time Square

Nicolás Makarewiez es de Gualeguaychú y hace unos pocos días viajó con su mujer Micaela y sus dos hijos a disfrutar de unas vacaciones en Estados Unidos.



Distendido, disfrutando de la "Gran Manzana", Nicolás no quiso perderse uno de los paseos típicos de la ciudad, y sin dudarlo emprendió su camino a Time Square, la esquina más paradigmática de Manhattan.



Sin embargo, el paseo del gualeguaychuense se vio opacado cuando el ex militar Richard Rojas emprendió una carrera infernal con su auto, matando a una persona y atropellando a otras 20. Fueron tres las cuadras que hizo en contramano ?desde la calle 42 Oeste a la 45 Oeste, a la altura de la avenida Broadway- dejando un reguero de personas heridas.



En declaraciones a ElDía, Nicolás compartió las sensaciones que tuvo como testigo de la fatalidad, los miedos que surgen al vivir una calamidad semejante y el drama de ser testigo de una fatalidad que fue noticia en todo el mundo.



"Me salvé de pedo", se lo escucha a decir a Makarewiez en el video que grabó de la tragedia, donde hace todo el recorrido del auto, mostrando a los heridos en la calle y, finalmente, al auto chocado. Las imágenes muestras, además, cuando llega la policía.



"Cuando dejé de grabar me fui a la habitación de mi hotel, donde estaba mi familia. Tenía mucho miedo. No sabía si era un atentado u otra cosa. Cuando llegué, me largué a llorar y abracé a mi mujer y a mis dos hijas", contó Nicolás.



Por una de esas ironías del destino, justo el 18 de mayo, día en que sucedió el atropellamiento de Time Square, es su cumpleaños. Y por lo cercano que estuvo de la tragedia, seguro el año que viene festejará el haber nacido y el haber vuelto a nacer.