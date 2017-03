Los fuertes cruces entre Jorge Asís y Fernando Iglesias en la mesa de Mirtha

El escritor y analista político Jorge Asís y el ex diputado Fernando Iglesias protagonizaron varios cruces en la mesa de Mirtha Legrand. Invitados al programa junto al diputado por la UCR Mario Negri y el periodista "Baby" Etchecopar, no perdieron oportunidad para lanzar comentarios afilados entre ellos.









El puntapié inicial de los cruces se dio cuando Asís dijo que el Gobierno tiene interés en "polarizar" con el kirchnerismo. "Entre Macri y la Doctora [Cristina Kirchner] hay una relación de predilección recíproca", comenzó.





"Te digo algo con todo cariño para que no hagas los papelones que hiciste el año pasado diciendo que iba a ganar Scioli", interrumpió Iglesias subiendo el tono de la charla.









Ante el comentario, Asis señaló que hablar de papelón es muy "agresivo" y explicó que simplemente se había equivocado con su pronóstico sobre las elecciones.





No obstante, la charla se volvió a acalorar. "Los peronistas son muy raros... Uno dice papelón y se escandalizan. Pero cuando empieza la campaña peronista se dicen traidor o narco, entre ellos", dijo Iglesias.

"¿Yo tengo que ser el representante del peronismo en esta mesa? Me encantaría decirte que soy peronista, pero no tengo ese atributo. Me enorgullecería ser peronista", lanzó Asís.