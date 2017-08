La verdad del turrón ¿alimento o golosina?

Se podría decir que la vida sana está de moda, aunque la palabra "moda" no termina de describir el cambio radical que ha sufrido nuestra idea de bienestar en los últimos años. Las tribus alimenticias ya están por todas partes: veganos, vegetarianos, crudiveganos, puede haber uno de cada uno en una familia tipo. Los runners, un gimnasio por cuadra, las cuentas de instagram de mujeres y hombres fit acumulan millones de seguidores.

Cada vez es más la gente se preocupa por practicar hábitos saludables, y las marcas y sus departamentos de marketing lo vieron antes que nadie. "Bajo en sodio", "reducido en calorías", casi todos los alimentos procesados tienen al menos una leyenda de este tipo, sin embargo, hay quienes afirman están más avocadas a conciliar al consumidor con su conciencia que a reflejar la realidad del producto.





Hoy, en el día del nutricionista, recordé que de todos los hábitos saludables que intenté en mi vida sólo pude incorporar uno: comer turrón. Me gusta ir a comprar turrón y mirar con desprecio a los que están eligiendo galletitas rellenas. Me siento alguien sano y con muchos años por delante cuando viene a mis manos desde una estantería llena de alfajores y cubanitos que solo compran las viejas.





Pero eso fue hasta hoy, que miré la etiqueta y la encontré llena de nombres raros que comenzaron a hacerme ruido.





Mal de muchos... lo bueno es que en apariencia no soy solo yo. El turrón tradicional, barato, vive una especie de "boom" de ventas. Es llamativo porque a lo largo de los años no ha sufrido modificaciones significativas, ni se ha relanzado al mercado con otro nombre, ni siquiera han cambiado el color de su envoltorio. Sin embargo, el producto está más vigente que nunca; las ventas aumentaron en los últimos años un 100% según explicó a Clarín Miguel Dillón, gerente de marketing de Arcor, empresa líder en el rubro.





En diálogo con UNO, la Licenciada en nutrición Anneris Cornejo MP 15.673, fue tajante: "El turrón es una golosina, no un alimento". Y ahí puede estar la clave, en los últimos tiempos al turrón se lo ha dejado de considerar golosina, para pasar engrosar las nobles filas de los alimentos, al lado de las berenjenas y el bife de hígado. "-Pero vos viste la definición de alimento?", me acorrala, y antes de que yo conteste que no, dispara: "Alimento es una sustancia nutritiva. Y el turrón no tiene nada que nutra solo azúcar y harina algo de proteína mínima".