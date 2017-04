La insólita historia del bebé que fue citado a declarar por "terrorista"

La familia Kanyon se disponía de prepararse para unas soñadas vacaciones a Orlando. Como todo turista, la familia tuvo que solicitar el visado para ingresar a los Estados Unidos sin saber que al llenar el formulario cometerían un error que daría inicio a una insólita historia.

El abuelo de Harvey, un bebé de tres meses, se dispuso a llenar los datos del menor sin estar demasiado atento. "¿Quieres participar o has participado alguna vez en actividades terroristas , espionaje, sabotaje o genocidio?", fue la pregunta que marcó equivocadamente el abuelo, que puso "sí" en lugar de "no", desatando un alerta en las autoridades estadounidenses.

No solo la visa fue negada sino que citaron a declarar al bebé de tres meses para que brinde explicaciones. "No podía creer que no pudieran ver que era un error genuino y que un bebé de tres meses no sería perjudicial para nadie", dijo el hombre de 62 años.

El abuelo, el bebé y la mamá del menor, Faye, tuvieron que viajar diez horas desde su pueblo hasta Londres. El abuelo, sin poder creer donde estaba yendo, pensó en vestir al bebé con un mameluco naranja como el que le colocan a los presos en Guantánamo, pero sus familiares suprimieron esa idea.

Tras el "interrogatorio", el error fue subsanado y se dieron cuenta que el bebé no era un terrorista y no era ningún peligro. Finalmente, les otorgaron la visa y aunque la familia perdió la reserva áerea, todo quedó en una divertida anécdota.