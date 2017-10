La historia detrás del nene salteño que conmovió a Tinelli

"Hola Tinelli te quiero conocer, te mando un beso", ese fue el mensaje que envió Maximiliano, un pequeño salteño de 7 años, y que llegó al corazón de Marcelo Tinelli, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que muere por conocerlo personalmente por lo que lo traerá a Buenos Aires.





Maxi es un nene que cuando tenía tan solo 8 meses de vida sufrió quemaduras en casi el 90% de su cuerpo al caer encima de su cama una vela, en la precaria vivienda en la que residía junto a Valeria Verón, su mamá y sus hermanos.





La mujer insistió tanto para preservar la vida de su hijo, que tiempo después y con la intervención de la Justicia consiguió una casa en el grupo 648 del barrio Castañares que le cedió el Instituto Provincial de la Vivienda.





Según consignó el diario El Tribuno, el niño cursa primer grado y escribe uniendo los dos puños, ya que por el fuego perdió los dedos. A menudo, siente dolor por el crecimiento de los huesos. "A veces se le hincha la mano, es como si tuviera dos. Los médicos no lo quieren volver a operar, pero él necesita que lo vean", contó su madre.





Para mejorar sus ingresos y mantener a sus cuatro hijos, Valeria busca trabajo. La familia es una solo cuenta con ingresos provenientes de la Asignación Universal Por Hijo y pese a que inició los trámites para que su hijo mayor cobre la pensión por discapacidad, admite que aún debe presentar algunos documentos.





Con el subsidio a la niñez, solo puede pagar el almacén que le "fía" mensualmente. Contó que trabajó como personal de limpieza en hoteles, pero que cubría horarios nocturnos. "Mis hijos siempre me piden yogur con cereales, y a veces no tengo para comprarles. Comen ellos, pero yo no", relató finalmente la joven mamá.





Embed Maxi tiene 7 añitos.Es de Salta.A los 6 meses tuvo múltiples quemaduras en su cuerpo. Muero por conocerlo personalmente. Lo vamos a traer❤️ pic.twitter.com/LWKdLUu3Vn — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 23 de octubre de 2017