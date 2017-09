La escena censurada de la serie Friends

Pasaron 13 años desde el último episodio de Friends, serie que a pesar del tiempo, seguimos conociendo anécdotas y secretos. Esta vez se trata de una escena que no se emitió en muchos países, incluyendo algunas partes de Estados Unidos.









En los 90' no era habitual hablar en televisión sobre el matrimonio homosexual. Friends comenzó a tratar este tema con la historia Carol (Jane Sibbet), ex pareja de Ross, con su novia Susan (Jane Sibbet).









En un programa británico ambas actrices conversaron sobre su pasada por Friends, que como recuerda Sibbett se trataba de "la primera serie que mostraba a dos mujeres casándose, pero en algunos países censuraron la escena, incluido algunas partes de Estados Unidos".









Se trata del final del The One With The Lesbiand Wedding, donde Carol y Susan llegan al altar para casarse, escena que no llegó a todos los televisores del mundo. Sin embargo la censura de esta escena hizo que la serie fuera mucho más popular por la publicidad que consiguió.









Incluso las actrices recuerdan que hace 20 años tampoco hubiese sido normal ver a dos mujeres besándose en los labios.







"Si hoy volviésemos a grabar la serie probablemente nos habríamos besado en la boda", recuerda Sibbet al diario Metro.













Friends matrimonio gay