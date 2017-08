Increíble respuesta de la NASA tras la carta de un niño para ser Guardián de la Galaxia

La carta:

Querida NASA:





Mi nombre es Jack Davis y me gustaría postular para el puesto de Oficial de Protección Planetaria. Sé que sólo tengo nueve años, pero creo que estoy listo para el puesto. Una de las razones es que mi hermana dice que soy un alien. Además he visto casi todas las películas sobre el espacio y los aliens que he podido. También vi la serie Agentes de Marvel y espero poder ver la película Hombres de Negro pronto. Soy muy bueno jugando videojuegos, y soy joven entonces puedo aprender a pensar como un alien.





Sinceramente,

Jack Davis,

Guardián de la Galaxia

Cuarto grado









NASA2.jpg Foto NASA.gov