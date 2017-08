Horóscopo del 12 de agosto del 2017

Consulta nuestro horóscopo diario de hoy sábado 12 de agosto del 2017, el método de predicción basado en la posición de los astros en el momento del nacimiento.





También puedes consultar el horóscopo de otros días





Aries. Puedes levantar envidias entre algunas personas, pero no dejes que eso te desanime. Confía en ti mismo y evita a este tipo de gente.





Tauro. Estás muy activo en tu hogar y es una buena idea invitar a tus amigos a casa. Si ahora no ves la solución a un problema, date tiempo.





Géminis. Es un buen día para hacer algo que te gusta mucho: viajar. Si puedes, ve acompañado de un grupo de amigos para que sea perfecto.





Cáncer. La pereza no te va a impedir hacer todo lo que te has propuesto. Decide por ti mismo y no te dejes manipular por los demás.





Leo. Tienes mucha vitalidad y no pararás. Una buena opción será probar una nueva actividad deportiva o realizar un pequeño viaje.





Virgo. Tu imaginación volará alto y aspirarás a mucho, pero esta exigencia tendrá su resultado positivo, sobre todo, en el ámbito del amor.





Libra. Es un día excelente para disfrutar de tu vida social. Si te sientes dolido con alguien, es mejor que no te lo guardes y lo hables.





Escorpio. Hoy es un día perfecto para recargar las pilas en contacto con la naturaleza y gozar de una buena comida con la gente que aprecias.





Sagitario. Necesitarás mucha actividad. Sentirás todo con intensidad y disfrutarás más del amor y de los buenos ratos de diversión.





Capricornio. Echarás una mirada al pasado, tal vez reencontrándote con unos amigos, releyendo cartas, mirando fotos o visitando un lugar conocido.





Acuario. Relacionarte te ayudará a dejar de pensar en eso que te obsesiona y te alegrará el espíritu. Además, podrás hacer nuevas amistades.





Piscis. Hoy estarás especialmente sensible, soñador y romántico. Evita a la gente complicada y organízate un día lo más saludable posible.