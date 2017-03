Grabó a su hermana drogada para concientizar: "esto es lo que las drogas hacen"

Tuakeu Te un joven neozelandés, en su desesperado intento por sacar a su hermana del infierno de las drogas en el que vive decidió grabarla para demostrarle que la droga, específicamente el spice, la convierte en una zombi.





Tuakeu sabía que su hermana Tat se estaba drogando. Cuando enciende la cámara, el joven sabía con lo que se encontraría: una escena dramática en la que sólo puede denunciar por Facebook lo que ve.





"Voy a publicar un video para alertar a todos los niños allí lo que las drogas les hace. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto porque es mi hermana, pero no me importa, estoy harto de ver cómo nuestra juventud hace esta mierda y cansado de que nuestros jóvenes no hagan nada mejor... disculpen".





En la grabación puede escucharse varias veces a Tuakeu preguntarle a la joven adicta si estaba bien. No recibe ninguna respuesta. El novio, a su lado, sólo emite sonidos guturales mientras se retuerce en la silla. Los efectos son inmediatos y profundos. Ambos permanecieron en estado comatoso durante horas.