Estudios revelan que acoso callejero es un problema de salud pública

"Realmente no me acuerdo de cuándo fui acosada por primera vez en la calle, pero sí me acuerdo de la primera vez en que lo experimenté como un acto abusivo: yo era una adolescente viajando con mi mamá en un atestado vagón del metro, donde los hombres fácilmente podían tocar a las mujeres sin que nadie se diera cuenta y con pocas posibilidades de prevenirlo".





Esta fue la experiencia de Lucía Vázquez, una investigadora en Ciudad de México. Por desgracia, su historia no es única.









En abril de 2016, una estudiante bonaerense Aixa Rizzo, de 20 años, publicó en Youtube un video titulado Acoso callejero: del piropo a la violación, en el que relata su experiencia de acoso de parte de un grupo de obreros que trabajaba en una construcción al frente de su casa. El video lleva más de medio millón de visitas y convirtió a Aixa en la cara visible de la lucha contra el acoso callejero en Argentina, país en que, según el último estudio de la organización Acción Respeto, la población más vulnerable son las niñas y adolescentes: 38,2 por ciento de las mujeres fueron acosadas antes de los trece años y otro 38,2 por ciento entre los trece y los quince. Según una encuesta realizada en varios países por YouGov, la Ciudad de México ocupa el primer puesto entre 16 ciudades encuestadas en cuanto al acoso físico y verbal en el transporte público. El acoso callejero —una forma de violencia contra mujeres basada en el género— puede incluir cualquier acto o comentario cometido en un espacio público que es indeseado y amenazante y que es motivado por el sexo o género percibido de una persona.





Embed



Todavía hay mucho que aprender sobre cómo el acoso y sentirse inseguras en espacios públicos afecta al bienestar de mujeres y niñas —un tema en el cual centro mi investigación doctoral en la Escuela de Política Social y Prácticas de la Universidad de Pennsylvania— pero la escala global de estas experiencias es preocupante. Los estudios que han documentado el acoso callejero en más de 35 países muestran que éste podría tener efectos extendidos en la salud a lo largo del mundo.