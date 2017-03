El plan que solo busca borrar la memoria

El gobierno de Mauricio Macri ha hecho todo lo posible para desvirtuar la lucha de los organismos de Derechos Humanos y atacar la Memoria. O por lo menos esa es la sensación que queda. La de hoy será la segunda marcha que se realiza durante el gobierno de Cambiemos, que trató de no respetar el carácter inamovible del feriado del 24 de Marzo, declarado como tal en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. La catarata de críticas lo hizo retroceder. Sin embargo, los ataques continuaron a través de distintos funcionarios que buscaron relativizar la existencia de 30.000 desaparecidos y reinstalar la teoría de los dos demonios. A esto se le suma la provocación del Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, que tapó con carteles los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo.

La medida se tomó sin tener en cuenta que dicho espacio fue declarado Sitio Histórico por la ronda que allí hacen las Madres. Por estas y otras cosas la marcha por el 41° aniversario del último golpe de Estado en la Argentina se espera que sea aún más multitudinaria que otros años. Si bien el macrismo buscaba desprestigiar la movilización, sus acciones causan un efecto contrario: se fortalecen los movimientos por la Memoria y el Gobierno pierde su batalla ideológica-cultural.

Hoy es un día para la reflexión, para salir a la calle y reclamar justicia. También es un día para explicarle a aquellos que no saben que a los Derechos Humanos los viola el Estado. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, adelantó ayer en Radio 10 que el documento que los organismos de derechos humanos leerán en la Plaza de Mayo "será un repaso de todo lo que pasó durante 2016, con medidas injustas tendientes a borrar la memoria".

Como cada año, los organismos de derechos humanos marcharán en un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 para evocar a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura y exigir cárcel común para sus autores y cómplices civiles y empresarios. Además se escuchará una fuerte crítica al plan económico del gobierno nacional al cual vinculan con el instaurado por la dictadura.

En estos días escuché en distintas radios a personas que reivindican el golpe. Primero pensé que era uno solo, pero después me di cuenta de que están organizados y que sus apariciones en los medios de comunicación tenían como fin instalar que en Argentina no hubo genocidio de parte del Estado. Además llama la atención que reclaman el cese de los juicios a los militares. Hoy más que nunca hay que reafirmar la Memoria y estar atentos a lo que escuchamos y leemos. Hay un avance de un discurso que trata de instalar que en Argentina no hubo un plan sistemático de desaparición de personas, en especial de los grandes medios de comunicación porteños. Debates entre personajes que defienden abiertamente a los militares y tratan de confundir instalando que por ejemplo a los jóvenes no les interesa más el tema. Se los escucha pedir mirar para adelante y abandonar el pasado. No es justo lo que solicitan, pero esto deja más en claro que la lucha por la Verdad y la Memoria no terminó.