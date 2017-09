El pene de Romelu Lukaku, en el centro de la polémica en el Manchester United

El delantero belga Romelu Lukaku ha comenzado su aventura en el Manchester United de manera formidable, con seis goles en la misma cantidad de partidos oficiales. No obstante, la euforia que sus anotaciones provocan en la grada y la gratitud de los fanáticos, le han costado caro al club inglés: recibieron denuncias de racismo por un cántico en honor al nuevo goleador.





La organización "Kick It Out", que lucha contra la discriminación y el racismo en el fútbol inglés, ha pedido por escrito al United que prohíba a sus hinchas entonar la canción que le hicieron a Lukaku, ya que hace referencia al tamaño de su pene.









Con la melodía de 'Made of Stone', de los Stone Roses, los fanáticos de los Diablos Rojos le cantaban al ex jugador del Everton una particular canción sobre sus atributos: "Romelu Lukaku, es nuestro genio goleador belga. Tiene un pene de 24 pulgadas y marca todos los goles, con el miembro a sus pies", reza el cántico.





Según el comunicado de "Kick It Out", las letra del canto para Lukaku es ofensivo y discriminatorio, por más que sea una burla. "Los estereotipos racistas nunca deberían tener cabida en el fútbol o en la sociedad en general, independientemente de que estén apoyando al jugador", escribieron.





El controvertido himno para Lukaku se había hecho muy popular en las gradas de Old Trafford esta temporada, ya que el atacante belga se ha convertido en uno de los mejores fichajes del club de los últimos años. Primero se escuchó en el duelo ante Basilea por la Champions League y volvió a repetirse el pasado domingo en el partido ante Everton por la Liga inglesa.





Sin embargo, los fanáticos deberán buscar otra alternativa para alentar a su nuevo ídolo, ya que el club podría estar en problemas si siguen entonando su canción.