El misterio de "El Ojo" en el Delta que desconcierta a los expertos

Es una isla circular perfecta hecha con vegetación acuática que gira sobre su propio eje, ubicada entre Zárate y Campana sorprende y desconcierta a los expertos., en las que tendría que grabar historias de lugareños relacionados a fenómenos paranormales y ufológía.





El lugar fue bautizado como "El Ojo", una pequeña isla circular que se mueve sola. Es un círculo perfecto, rodeado de un anillo mayor de 120 metros de diámetro, que gira sobre su propio eje. En el medio, tan solo una delgada capa de agua. Nadie sabe cómo se formó, ni desde cuándo gira, ni mucho menos por qué lo hace. Lo que sí se sabe es que al menos desde hace 30 años que existe y se mueve.







"Sabiendo las coordenadas, cualquiera lo puede observar. Lo que pasa es que el círculo no es tan grande. Son 120 metros y si no lo buscás específicamente, no lo encontrás. En las fotos satelitales, parece nada más que una manchita", contó Neuspiller a Infobae.





Las expediciones y sus resultados





A los pocos días de la detección, Neuspiller y su equipo fueron al encuentro de El Ojo. En la primera expedición no llegaron. Fueron sobrecargados de equipos: distintos detectores, analizadores de espectros, sensores para rastrear metales, cámaras, micrófonos.





La ilusión era encontrar restos de una nave, indicios de fenómenos paranormales. "Soñábamos con eso. Con Expedientes Secretos X", dijo un poco en broma, un poco en serio. En la segunda expedición, erraron el camino y se toparon con una zona pantanosa. Tampoco pudieron. La tercera fue la vencida.





El primer golpe de vista fue decepción. Hasta ese entonces, barajaban dos teorías un tanto descabelladas: una de ellas decía que se trataba de una construcción de la última dictadura militar, "como una especie de prueba de algún tipo de arma". La otra aseguraba que era el impacto de una nave extraterrestre. "Nos mandaron un montón de imágenes de una nave que se había estrellado en esa zona y tenía forma de anillo. Entonces podía ser", comentó el director.





Además, descartaron un sinfín de teorías conspiranoides que recibieron de parte de aficionados. Desde una base que creó Hitler en un pacto alienígena después de la Segunda Guerra Mundial hasta numerosas hipótesis de portal que conduce a un más allá. Según Neuspiller, la de mayor asidero en ese terreno es la que propone un vórtice de energía; líneas de poder que confluyen en el centro de la isla.





Al final, las primeras investigaciones se decantan por una formación natural. "Es una especie de embalsado, una formación de plantas", explicó. "Puede que haya sido una laguna de la cual se desprendió una pequeña cantidad de plantas flotantes que crecieron y agrandaron el círculo. En un momento, hay un equilibrio entre lo que el círculo crece y se desgasta al colisionar contra el círculo externo que lo contiene", agregó.





Esa es la explicación más firme hasta hoy. Sin embargo, quedan un par de interrogantes que la teoría no responde. Primero, la estabilidad. "Se presenta tanto en primavera-verano cuando las plantas crecen como en invierno. La lógica sería que en invierno, al no haber crecimiento de plantas, el círculo se desgaste por su movimiento, con lo cual el anillo de agua debería ser más grande y el de plantas, más pequeño", señaló Neuspiller.





La otra cuestión a resolver es cómo fue capaz de mantener esa forma y tamaño perfectos a pesar de existir hace más de 30 años. Soportó inundaciones, incendios y nunca se deformó ni siquiera un poco. Desde que se tienen imágenes, siempre fue ese círculo cabal que choca contra los costados y no deja de girar.





Una de las expediciones a "El Ojo"





