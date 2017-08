El horóscopo para este viernes 4 de agosto

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Hoy los temas que no se tocan sería bueno sacarlos a flote. Conversación que dará buenos frutos. La inquietud cesa, pero preste atención a su familia. Ayuda de afuera que lo pondrá bien. Tener en cuenta: no poner toda la energía en una sola cosa, aprenda a no dispersar su caudal.













GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Llegan noticias por papeles en movimiento pueden ser definitivas y buenas. La seguridad que tenía con respecto a una relación puede trastabillar por mal gesto, piense antes de actuar. Tener en cuenta: no desanime a quienes prometió ayudar, la palabra es la palabra.













CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Quedaría liberado de compromiso que le generó un tercero. Llega una oportunidad para realizar una buena inversión. Su gestión laboral está en buenas manos, sepa esperar la respuesta. Tener en cuenta: no desanimarse y mucho menos bajar los brazos.













LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Se podría generar una propuesta en la vida profesional, esté preparado para dar la respuesta precisa. Vivirá un momento de acuerdo mutuo que lo enriquecerá en el plano afectivo. Tener en cuenta: dejar siempre una puerta abierta es una medida inteligente, aprender a no descartar nada.













VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Día creativo, está la posibilidad de aportar soluciones en cuestiones todavía no resueltas. La vibración más importante de la jornada pasará por los afectos, resurge relación. Tener en cuenta: siempre estar predispuesto a demostrar que puede.













LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Corazonada acertada que trae favor en concepto de reconocer que no se actuó bien frente a los demás. Limpieza y nueva oportunidad. El amor acrecienta y se consolida. Tener en cuenta: no tener miedo frente a los demás, ser quien somos sin tapujos pero con respeto.













ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- No desconfíe de quien sabe que bien que lo respeta. No escuche sugerencias negativas que tienen un bajo contenido en la calidad del mensaje. Aproveche invitación, se divertirá. Tener en cuenta: saber esperar hasta que las cosas se aclaren, descarte los arrebatos.













SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La diversidad en los sentimientos trae confusiones a veces irreparables. Frene sus instintos a tiempo y evalúe las consecuencias. Tranquilidad laboral que puede generar crecimiento. Tener en cuenta: entender que la vida tiene sus tiempos y que no los disponemos nosotros.













CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- No estaría desacertado aceptar propuesta de negocio, sería interesante modificando ciertos puntos de vista. Acuerdo amoroso, sinceridad y sensación de amparo mutuo. Tener en cuenta: la buena predisposición no implica ceder ni estar de acuerdo, simplemente escuche.

















ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Dé el paso solo, llegará a tiempo y es una prueba que usted debe darse por usted mismo. Las situaciones de importancia las resuelve y las manejará bien. Amor y comprensión en el plano familiar. Tener en cuenta: saber que las cosas se pueden resolver de una u otra manera.













PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- En breve sentirá alivio por inconveniente subsanado. La claridad a flor de piel en el plano afectivo. Sorpresa por sus propios sentimientos, novedad, alegría que comparte con su nueva pareja. Tener en cuenta: permitirse sentir lo que se siente y asumirlo es crecer, es madurar.















Fuente: Télam

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Se le solicitará que concrete viaje con rapidez. Trate de realizarlo porque será muy provechoso. La plenitud en los afectos le promete buena etapa. Hoy trate de no tentarse con gastar inútilmente. Tener en cuenta: la luz en el camino siempre está, sólo hay que verla.