El horóscopo para este sábado 5 de agosto

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Variedad e inteligencia demostrando que puede resolver sus cuestiones sin ayuda en este caso. La alternativa que dio en el plano afectivo no resulta demasiado válida, sincérese. Tener en cuenta: diga la verdad de lo que en realidad ya se sabe cuál es, pero falta su reconocimiento.









GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Mirará con otros ojos propuesta antigua que descartó en algún momento. La lealtad ante todo frente a situación de prueba que toca los afectos. La veracidad de un hecho finalmente se comprueba. Tener en cuenta: aprender a decir lo que se debe a tiempo, hoy ya puede,









CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- No sería demasiado provechosa una situación que se anhelaba por cambio de encuadre en la misma. Hoy sus expectativas cambiaron. La dispersión en su punto máximo, atienda a los suyos y relájese. Tener en cuenta: la calidad del cariño pasa por darlo en serio.









LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Visita en el trabajo de alguien muy importante que va a observar, esmérese en mostrar su capacidad. Perspectiva interesante por invitación de alguien que ni se imagina. Tener en cuenta: sepa que la vida siempre nos sorprende, siempre hay algo que nos genera sabiduría.









VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Arbitrariedad que se manifiesta desde hace un tiempo frente a situación laboral mal encarada. Pronto cambia. No se desanime ni empape todo con el mismo color, sea más abierto. Tener en cuenta: saber que todo cambia, todo se modifica, todo tiene movimiento.









LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Novedad que no terminará de sorprenderlo en el área de su trabajo, hay un cambio importante en el manejo interno. No se involucre con persona que usted sabe bien que tiene su vida hecha. Tener en cuenta: el punto es aprender a evitarse problemas y a respetar la vida de los demás.









ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Posibilidad de comenzar una etapa de ganancias interesantes. Acepte sus nuevos contactos, son buenos y creíbles. No distraiga la atención de su casa, tendrá que resolver algunos inconvenientes. Tener en cuenta: no atolondrarse con las cosas, entender que todo el tiempo las cosas ocurren y pueden ocurrir más de lo esperado.









SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Decisión que debe tomar frente a situación compartida de la que depende alguien de su entorno afectivo. La construcción de proyectos a veces apareja desdichas para algunos. Tener en cuenta: trate de ser lo más condescendiente posible, usted sabe que puede serlo.









CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Tirantez en el plano de sus actividades. Postergue reunión que no estaría bien aspectada por la otra parte. Los momentos lindos debería aprovecharlos de todas maneras. Tener en cuenta: sepa dividir sus sentimientos y poner en cada lugar lo que le corresponde a cada cosa.









ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Continúa la importancia de su aporte de soluciones que se necesitan hoy. La espera de quien lo necesita podrá verse postergada por cuestión de tiempo. Trate de cumplir como pueda. Tener en cuenta: que su buena voluntad siempre esté expuesta, darle importancia a los demás es valorarnos.









PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- La llamada esperada llega en el momento apropiado. Los compromisos adquiridos serán bien calculados. No se apure. Disfrute de lo ganado en el plano afectivo, descanse. Tener en cuenta: siempre aplicar la intuición, escuchar la voz interna, aprender a oírnos















Fuente: Télam

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Salud mental y transformación en altibajo financiero que se vislumbra en la fecha por error de datos recibidos. Atienda su parte sentimental, no se cierre, no se aleje de quien necesita. Tener en cuenta: las metas a veces se ven entorpecidas por obstáculos, no se desespere y aprenda a luchar.