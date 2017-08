El horóscopo para este miércoles 9 de agosto

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Retoma una actividad que creía ya finalizada. Su intención de reconciliar con la persona que desea será bien recibida. No acumule nervios y anímese a reclamar por lo suyo, busque su lugar. Tener en cuenta: el punto es sincerarse.













GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Planteo válido en su lugar de trabajo, será más considerado de lo que espera. Motívese más en tratar de lograr mayor equilibrio emocional. No todo está perdido con esa persona que le interesa. Tener en cuenta: tratar sería la premisa.













CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Una nueva posibilidad le pedirán en el plano afectivo. Las cosas con buena voluntad podrían marchar bien. Se impone en usted una sensación nueva de lograr liberarse. Tener en cuenta: reconocernos por dentro.









LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Sentirá que no le importará un impedimento que tiene para lograr estar con la persona que le gusta. Los trámites de la semana estarán algo complicados, paciencia. Tener en cuenta: finalmente hacer lo que sintamos.













VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una nueva posibilidad de realizar un viaje se le presentará. Trate de organizar sus cosas sin ocupar todo su tiempo, deje algo para la diversión y el esparcimiento. Comienza algo nuevo. Tener en cuenta: reconocer todas las partes de la vida que nos son importantes.









LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Una situación nueva en el plano afectivo lo impactará. Sepamos que a veces las cosas se dan sin poder pensarlas demasiado. En su lugar de trabajo es más querido de lo que imagina. Tener en cuenta: sentir sin que implique sufrir.













ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Use su energía sin autodestruirse. Hay cosas que no deberían angustiarlo. Ponga buena disposición frente a propuesta que le llega acerca de una cuestión de papeles. Lucidez. Tener en cuenta: no ser alarmista.













SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Su estado anímico no debería caer. Sus cosas están encaminadas, debería aceptar los tiempos y saber esperar. Concreta una entrevista que añoraba. Llega un éxito. Tener en cuenta: saber que en esta tierra nos manejamos con el tiempo.













CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Su sensación de frustración debería desaparecer, revea sus problemas y evalúe cuáles puede no considerarlos problemas. Una llegada más que oportuna con alguien importante para su trabajo. Tener en cuenta: no vivir quejándonos.

















ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Aprecio especial de alguien que lo quiere ayudar en el plano laboral. Su honestidad será premiada. Una sensación renovación y de ganas de estar bien lo hará cambiar actitudes frente a su pareja. Tener en cuenta: entender que el amor es la gran solución.

















PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Sorpresa agradable en el plano afectivo. Recibe una propuesta que lo tentará con respecto a un negocio. Sus cosas pueden mejorar si pone su buena voluntad. Tener en cuenta: reconocer que mucho depende de nosotros mismos.















Fuente: Télam

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Propuesta interesante en el área de sus actividades. Deberá elegir entre dos opciones en una situación que se presenta. Los argumentos que le plantean acerca de un asunto de papeles son válidos. Tener en cuenta: reconocer que hay veces que debemos ceder.