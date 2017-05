El horóscopo para este miércoles 3 de mayo

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Habría un movimiento de importancia en el área de sus actividades. Nueva posibilidad podría presentarse en este día positivo. Aproveche esa distancia afectiva para poner las cosas de su corazón en claro. Tener en cuenta: las cosas no ocurren porque sí, siempre hay una razón para todo.













GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Bastante movilización en el área de actividades, con llamados y respuestas. Estado de alerta frente a una complicación económica. Trate de asesorarse en ese campo. Hay cosas que no se pueden manejar como uno pretende sobre todo en el amor. Tener en cuenta: aprender a ceder es una de las cosas más importantes que debemos hacer.













CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Sentiría cierta necesidad de abrirse más en su haber personal. Se desprende de una relación casual una gran amistad. Los resultados esperados en esa situación laboral pueden llegar hoy. Día favorable para entrevistas. Tener en cuenta: no deje de insistir por las cosas que lo preocupan.













LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Proponerse a uno mismo los objetivos es casi comenzar a lograrlos. Se acorta una distancia que estaba desde hace tiempo en una relación afectiva. Deberá hacerse fuerte para tolerar que la otra persona tome decisiones. No presione, comprenda y dé. Tener en cuenta: hay una frase hecha que dice " si tiene que ser, va a ser".













VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Alta posibilidad de alegría en esta jornada. Se podría dar comienzo a una relación afectiva. Todo apuntaría hacia el mismo lado de arreglo en cuestión de papeles que lo mantiene preocupado. Día de claridad y de entusiasmo. Tener en cuenta: la mente positiva trae cosas positivas incluso de lo negativo.













LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Es primordial en este día mantenerse sereno y buscar la claridad. Permítase sentir lo que siente pero no tire por la borda sus cosas más importantes. Libra a veces titubea, es un derecho, pero en este caso piense. No se inquiete por llamado de su lugar de trabajo. Tener en cuenta: el orden interno lo establecemos nosotros mismos.













ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Busque entre sus relaciones sociales a alguien que pueda ayudarlo a resolver su problema laboral, verá que lo logra. Su subjetividad a veces no le permite ver la claridad de las cosas. Tener en cuenta: a veces el espejo de uno mismo se lo muestra alguien que lo quiere, sepamos escuchar.













SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Una realidad se descuelga de su faz económica que lo llevará a ajustar sus gastos. Mida y espere mejores tiempos que no tardarán en llegar. Una invitación lo conectará con personas de su interés. Tener en cuenta: saber vivir con las cosas que nos suceden día a día.













CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Buena jornada para hacer trámites que no debería dejar pasar. Se reconecta con alguien que no esperaba. Es como una segunda oportunidad que el destino le trae, no la descarte. Trate de acercarse a los suyos sin poner tanta distancia. Tener en cuenta: ablandarse desde adentro por los demás y por uno mismo.













ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Seducción a flor de piel en este día para los aguateros. Intente un acercamiento con esa persona en la que piensa, verá que hay coincidencia de deseo. Los momentos en el plano laboral apuntan a mejorar. Oportunidad y solidez que se avecinan. Tener en cuenta: saber que el orgullo no es lo más indicado para manejarse en el plano afectivo.













PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Poderosa sensación intuitiva frente a un hecho que podrá resolver. Los estados anímicos de los últimos tiempos se disiparán. Vienen a ayudarlo y a acompañarlo personas de su familia. Sugerencia: el punto es no perderse, es no encerrarse.















Fuente: Télam

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Arianos con mucha energía que deberían medir y utilizarla para la mejor predisposición. Contrariedad con personas de su entorno laboral, manéjese con prudencia. La esperada llamada que aliviaría sus afectos puede llegar. Es una fecha en la que su Marte regente deberá ayudarlo sin exasperar. Tener en cuenta: tomarse las cosas con la mayor calma posible.