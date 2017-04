El horóscopo para este martes 18 de abril

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- No retome en este momento ese proyecto que tiene en mente. En principio debería pensar en las personas con las que querría compartirlo. Sus afectos estarían en camino de estabilizarse. Tener en cuenta: sentir confianza en las personas que nos la demuestran.













GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- No se prive de concurrir a una reunión a la que es invitado, conocerá allí a alguien que le va a gustar. Su imaginación puede mucho, este es un día de gran inspiración y ganas de hacer cosas. Tener en cuenta: buscar, crear, comprobarnos.













CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Un estado anímico no muy bueno aparecerá repentinamente en esta jornada de inconvenientes en el plano laboral. Trate de separar las cosas y de no mezclar las emociones. Tener en cuenta: evitar hacerse tanto problema por las cosas.













LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Su lucha interna le está dando señales. No se arriesgue a decir cosas que no siente. No actúe por despecho. Hay una nueva manera de encarar el manejo de sus finanzas. Tener en cuenta: darnos cuenta.













VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Buena predisposición en esta jornada para todo lo que refiera al movimiento de papeles. Llegan firmas importantes. Un consejo de un amigo lo aliviará en sus afectos. Tener en cuenta: compartir las cosas que nos pasan.













LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Estabiliza sus afectos en una tranquilidad nueva que llega a su espíritu. No postergue reunirse con esa persona y poner en claro lo que le pasa realmente. Noticia laboral. Tener en cuenta: la sinceridad ante todo.













ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- No debería en esta fecha generar ningún tipo de contradicciones en su trabajo. Lo que ve y no le gusta trate de dejarlo de lado. Una posible situación de reencuentro con alguien de su pasado. Tener en cuenta: hay días en los que debemos demostrarnos a nosotros mismos lo que somos.













SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Energía suficiente como para edificar un nuevo proyecto a nivel laboral. Todo apuntaría a la innovación en el plano laboral. No se comprometa a concurrir a una cita a la que no desea ir. Tener en cuenta: ser auténtico.













CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Comienzo de una actividad paralela a la diaria que lo ayudará a distenderse. Debería mantener su rutina con una dosis de actividad física. Llamado importante en el plano laboral. Tener en cuenta: relajarse, ser más flexible.













ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No espere en esta jornada esa respuesta que le han prometido. Trate de practicar la paciencia y de no desperdiciar energía en nervios. Su estado afectivo es positivo. Tener en cuenta: canalizar, poder relajar, dar tiempo a que las cosas se acomoden.













PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Le sugieren algo importante en su lugar de trabajo. Trate de no despreciar y de asimilar lo que le sirva de lo que escuche. Un llamado de alguien de su pasado afectivo lo fascinará. Tener en cuenta: dar una segunda oportunidad.



















Fuente: Télam

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Sentirá cierto cansancio físico. Trate de tomar alguna medida al respecto y duerma más entre otras cosas. Llega a usted una propuesta interesante para realizar un negocio. Tener en cuenta: analizar las posibilidades siempre.