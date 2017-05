El horóscopo para este martes 16 de mayo

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Los momentos de tensión en reunión familiar pueden ceder si cede, hoy depende de usted. Una decisión que pasa por la buena intención resolvería una problemática. Tener en cuenta: a veces tenemos que desprendernos de algo para que las cosas mantengan su ritmo normal.









GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Hay un llamado que usted puede generar para corregir situación, quedará muy bien parado. Trate de aceptar realizar un nuevo intento de acercamiento con su pareja, no sea definitivo. Tener en cuenta: las cosas definitivas no salen desde la bronca sino desde un análisis profundo.













CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Si se maneja desde la sospecha no podrá ver lo que realmente necesita ver. Si ponemos en juego nuestras emociones no podemos conectarnos desde un lugar más racional para sacar conclusiones. Tener en cuenta: apuntar a la verdad y no a que tenemos siempre razón.













LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Mantenga sus reservas con respecto a propuesta que le hacen, analice punto por punto. No exija a su pareja lo que en realidad usted no está comprometido a dar. Tener en cuenta: ser justos es un deber y no un favor que hacemos al otro.













VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- No tome en esta jornada decisiones importantes de las que podría arrepentirse. Es un día para meditar más que para actuar. Bien sabe que las cosas son reales cuando las vemos realizadas. Un llamado lo distrae y lo seduce. Tener en cuenta: revise sus necesidades.













LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- No se maneje desde los nervios en esta jornada en la que el tiempo le dará la posibilidad de replantearse cosas. Por lo menos no postergue las cuestiones relacionadas con diálogos pendientes e importantes. Tener en cuenta: la prioridad de las cosas se debe respetar.













ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Un nuevo proyecto en su trabajo lo incluye a usted, trate de poner en claro lo que competa a sus expectativas en el momento de la propuesta. La solidaridad con persona de su entorno se verá recompensada. Tener en cuenta: se cosecha lo que se siembra en la mayoría de las veces.













SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Los estados emocionales del día estarán regidos a raíz de un encuentro casual que le acercará recuerdos que no quería traer. Una etapa superada en el plano laboral lo alivia en las responsabilidades. Tener en cuenta: tapar las cosas no nos lleva a nada, verlas y guardarlas o descartarlas es el camino apropiado.













CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Un día entretenido a través de cosas insólitas que le pasarán, el resultado es bueno. Algo le dispara una nueva manera de ver a su relación afectiva. Tener en cuenta: la vida siempre nos envía señales el punto es estar abiertos a recibirlas.













ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Deberá ponerle un límite a su agotamiento, aprenda a convivir con sus actividades sin lastimar su integridad. La historia de un amor puede empezar, sepa que los compromisos afectivos implican cosas importantes. Tener en cuenta: las cosas importantes en el área afectiva nos demuestran el significado de nuestra libertad, somos libres si sentimos.













PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Jornada de tensión al no concretarse reunión pendiente de la que se desprendería una buena posibilidad para usted, sea paciente las cosas están encaminadas y este es un día especial. Recréese. Tener en cuenta: todo a su debido tiempo, saber que hay cosas que nosotros no podemos manejar.











Fuente: Télam

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Se reconecta con situación de papeles que lo tiene con cierta preocupación, hoy recibe una buena noticia al respecto. No permita que la ansiedad lo haga insistir con esa persona, para un buen resultado a veces hay que manejarse desde el silencio. Tener en cuenta: aprender de los mismos errores que cometemos.