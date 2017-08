El horóscopo para este martes 1º de agosto

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- En el trabajo surge conflicto que no le compete, no se involucre. Las expectativas suyas con respecto a la pareja no están equivocadas. Hágaselo conocer a quien usted sabe. Tener en cuenta: siempre las cartas sobre la mesa.









GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Debería solicitar esa entrevista que tanto ansía tener. Los programas han cambiado en su ámbito. Tiene posibilidades. El amor le dará una muy agradable sorpresa. Tener en cuenta: a veces cuesta emprender un objetivo, pero se debe hacer aún costando.









CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- La realidad apunta hacia otra dirección de la que apuntaba. No se sorprenda si le vuelven a proponer trabajo de donde ya no está. Su misma gente conocida lo favorecerá. Tener en cuenta: reconocer siempre nuestro lugar en la tierra para hacernos cargo.









LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Las circunstancias en lo laboral lo llevan a demostrar quién es. Siempre deberá rendir cuentas en el ámbito donde usted se maneja. Siéntese a pensar y saque su conclusión. Tener en cuenta: la buena ventaja la da la lucidez.









VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Esperanza renovada en el rubro actividades. Vienen con propuesta del exterior. Atienda seriamente un llamado que parece sin importancia pero que usted le deberá dar. Tener en cuenta: ser importante para los demás es asumir compromisos con ellos y con uno.









LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Jornada con sonrisas por alentador comentario que viene de alguien importante. Los suyos tienen expectativas porque creen en usted. No imagine que su amor lo traiciona. Tener en cuenta: hacernos cargo de nuestras responsabilidades, dejar que los otros también.









ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Si le proponen viaje no diga que no. Podrá arreglar sus tiempos. Delegue que no lo defraudarán. El amor y la familia lo ayudan a resolver con éxito un problema. Tener en cuenta: ceder y aprender a reposarse en quienes lo quieren de verdad.









SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Sabe muy bien que está a punto de lograr algo que espera. Los asuntos del corazón le disparan alternativas que no le resultarán fáciles. Vea los intereses de ambas partes. Tener en cuenta: elegir muchas veces no resulta fácil.









CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Vía fácil para resolver inconveniente suscitado en el trabajo a último momento. La buena predisposición de su pareja lo acompaña en emprendimiento. Final de controversia. Tener en cuenta: darle el tiempo a cada cosa. Todo tiene su maduración.









ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Entredicho en operativo acordado con respecto a firmas. Nada de lo que supone de su relación sentimental se verá perjudicado. La confianza ganada tiene su recompensa. Tener en cuenta: el punto es mantenerse firme en las decisiones.









PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Espontaneidad acompañada de ingenio le genera una buena jornada. Los que deberían traerle cosas firmadas finalmente vendrán. No desespere por sus ingresos, mire a su alrededor. Tener en cuenta: cada vez estar más entusiasmado con las posibilidades de la vida.















ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Si pudiera dejar pasar conversación con persona de entorno sería mejor. Tómese un tiempo para responder. Sepa que lo están esperando pero que eso no le genere nervios. Tener en cuenta: las cosas siempre tienen una etapa de maduración.