El horóscopo para este lunes 7 de agosto

HORÓSCOPO DE ARIES (Del 21 de marzo al 20 de abril)

Aries, precisas imperativamente un cambio de aires. Ha llegado tu hora tras muchos meses de trabajo duro y sufrimiento con lo que, sea donde sea, cerca o bien lejos, convidado o bien no, sal. Deja tu casa por unos días pues lo precisas. Tu ánima te lo solicita a voces. Tu relación asimismo solicita una renovación, algo de lozanía para no fallecer. Se está ahogando. En el trabajo, el día de hoy vas a tener un día extraño. Procura no presentar peticiones durante la mañana; la tarde promete ser más conveniente para ti. Es viable que debas tomar alguna resolución esencial en lo que se refiere a tu familia o bien pareja. Procura postergarla un tanto o bien, cuando menos, hasta la semana próxima. Debes tener paciencia si pretendes llevar bien tus temas en hoy. En este , si esperas un tanto, alcanzarás desenlaces excelentes. Ahora, tu cabeza es una olla a presión: está llena de ideas, negocios y temas que te llevas entre manos. Si no deseas explotar, organiza tu vida económica y personal. Evitarás complicaciones futuras.













HORÓSCOPO DE TAURO (Del 21 de abril al 21 de mayo)

Tauro, el día de hoy estás abierto al amor. Precisas pasión, vivirlo todo con mucha intensidad; deseas sentir el amor. Por este motivo, prepara algo diferente, tal vez por el día o una velada imborrable. Ten un tanto de picardía, tu relación, como todas y cada una, asimismo la precisa. Estás un tanto agitado interiormente y por esta razón, deberías cuidar mucho tu léxico y tus hechos. No desatiendas ni lo que haces ni lo que afirmas. Vigílate o bien contrólate si no deseas ocasionar malentendidos a tu alrededor. Tendrás un encuentro agraciado que te va a dar la ocasión real de acrecentar tu economía y, por tanto, poder tener un dinero extra para efectuar un viaje. Te hallas feliz, exultante, presto a gozar de la vida, del presente tal como venga. Todo ello hace que se disipe la ansiedad ocasionada en el campo laboral. Ahora tienes otras esperanzas que te alegran la existencia. Por si fuera poco, sumado a esto, una nueva referente a tu puesto laboral te va a hacer recobrar la estabilidad perdida y la calma. Sosegado.













HORÓSCOPO DE GÉMINIS (Del 22 de mayo al 23 de junio)

Géminis, al fin te decides, el día de hoy a empezar una etapa creativa interna. Ahora vas a ser capaz de fortalecer tu vida sensible. Con esto, empezarán a marchar tus recursos personales. Hazlo lo mejor que puedas y despreocúpate si no consigues todos tus objetivos o bien metas. Debes saber siempre y cuando, lo vas a hacer, lo mejor que puedas para las circunstancias que te rodean. Jamás te culpes por este motivo. Son pruebas del destino y, en ocasiones, éste nos echa un pulso. Abstente de comentar tus planes futuros a absolutamente nadie. La gente es malísima y criticona, a absolutamente nadie le resultan de interés. Ten voluntad, separa de tu vida la ingenuidad. En el amor, tu situación va a salir adelante mas ya antes deberás pasar o bien superar determinados malentendidos. No mezcles amor y trabajo, son un mal tándem. Si dejas que interfiera, vas a tener inconvenientes laborales. Por esta razón sé listo y aparta realmente bien los dos terrenos. Sabes de qué manera hacerlo; sobre todo, sé adulto y maduro y, en ningún caso, emplees tus horas laborales para chatear o bien charlar por teléfono. Sé responsable.













HORÓSCOPO DE CÁNCER (Del 23 de junio al 24 de julio)

Cáncer, olvídate de amores pasados, de la melancolía o bien de relaciones que no funcionaron. Es hora de pasar página y iniciar a redactar nuevamente. Te quedan muchos libros en blanco para esto y mucha tinta que gastar. Procura lograr tu dicha de otro modo. La vida está en incesante cambio y movimiento y al saber amoldarte a ellos, con tu flexibilidad mental, pruebas tu inteligencia. En ocasiones las cosas no vienen como las queremos o bien del modo en el que las imaginamos. Ahora, tus perspectivas son envidiables. La fortuna te sonríe. Aprovecha cualquier ocasión que te brote en hoy o bien aun en días venideros. Prosigue en todo instante a tu intuición. Empiezas agosto bañado abundantemente. Va a ser un mes positivísimo para ti, no lo olvides. En lo que se refiere a tus negocios, prosigue recorriendo por exactamente la misma ruta. Estás en el paseo adecuado, no lo olvides. Aumentarás tus ingresos y cada vez producirás más ganancias. Enhorabuena.













HORÓSCOPO DE LEO (Del 24 de julio al 24 de agosto)

Leo, no pierdas jamás tu los pies en el suelo. El día de hoy, vas a deber saber callarte en el instante oportuno. Sé muy prudente. Eso no es mentir a absolutamente nadie, tan solo es no decir lo que no procede. Ante todo, cordura. Deja de esconderle tu amor a quien ocupa tus sueños y tu corazón. Si lo prosigues haciendo, nunca vas a estar con ella. Es hora de charlar. Confiésale tus sentimientos, tu amor. No lo retrases más o bien vas a dejar pasar dicha ocasión. Todo tiene su instante en esta vida, Leo y éste es el tuyo para esta relación. Tus palabras van a ser para ti un arma de doble filo: por una parte van a poder enamorar y por otro envenenar. Ten mucho cuidado de de qué manera las empleas. En el trabajo, tus jefes están estupefactos con tu esmero si bien no te lo hagan saber. En muy poco tiempo te plantearán para un nuevo puesto y te van a mandar a hacer viajes por el extranjero. Todo ello va a ser sumamente ventajoso para ti, no tengas temor. Sobre todo, prosigue con tu entusiasmo.













HORÓSCOPO DE VIRGO (Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre)

Virgo, el día de hoy podrías iniciar una relación sentimental que te cambiaría la vida. Podría transformarse en algo realmente serio y también esencial para ti. No pierdas la ocasión. Olvídate de los chismes y de las habladurías. Tú estás sobre ello. Haz caso a tu corazón, jamás se confunde puesto que sabe distinguir la verdad de la falsedad. Déjate guiar por éste. Vive tu vida, la de el resto no te pertenece ni te resulta interesante. Céntrate en ti y todo cambiará a mejor. Tú edificas tu vida diariamente y el desenlace es el producto de tu esmero. Respecto al área laboral, ya no estás preocupado puesto que empiezas a comprender las ventajas de la nueva situación. Va a ser mejor para ti, no lo vaciles. La semana empieza cargada de nuevas responsabilidades que deberás saber encarar. Prepárate psicológicamente puesto que, va a ser duro al principio: mucha carga y mucha responsabilidad. Organízate realmente bien, planea cada hora y aprovecha al límite tu tiempo. Lo lograrás.













HORÓSCOPO DE LIBRA (Del 24 de septiembre al 24 de octubre)

Libra, olvídate de tus preocupaciones. Estás envuelto en un aura espléndida capaz de acabar con cualquier pensamiento negativo. El día de hoy consigues ser mismo nuevamente. Recobras tu sonrisa, tu saber hacer, la confianza perdida y tu seguridad. Los días malos quedan atrás forjándote nuevamente el ser equilibrado que eres, has sido y vas a ser. Cautivas conque, adelante, muéstrate tal como eres, actúa con lozanía y vitalidad. Muestra tu dinamismo. Conseguirás el éxito en un abrir y cerrar de ojos. Eres un ser armonioso y diplomático, apártate de la gente ególatra o bien ambiciosa, no va contigo. Te va a ir mucho mejor en la vida, puesto que no comparten tus vibración. Tu psique está clarísima y tu intuición jamás falla conque, actúa: sabes realmente bien lo que debes hacer. No lo retrases más. Brotarán múltiples ocasiones en múltiples campos de tu vida. Piénsalas bien, con calma y calma y, cuando ya lo tengas todo bien atado, da el paso firme y concluyentes, como te toca.













HORÓSCOPO DE ESCORPIO (Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre)

Escorpio, el día de hoy es un día ideal para asombrar a tu pareja. Prepárale una cena íntima con todo género de detalles. Va a dar desenlace. Intima con ella, dedícale tu tiempo, disfrútala. Robustece tu unión, tus nudos puesto que es fundamental. Toda relación debe afianzarse, anclarse bien si pretende hacerse fuerte y seguir. Es tu instante. Robustecerás tus nudos sentimentales. Sé muy objetivo, procura examinar las cosas de una manera neutro, sin implicarte en ellas. Ten la cabeza realmente bien puesta y vas a ver de qué forma todo vuelve a su cauce de manera automática. No exageres las situaciones. O sea, no dejes que un incidente esencial te arruine tu día. Tú puedes con considerablemente más, y tan solo debes saberlo llevar o bien, dentro de lo posible, sortear. En lo que se refiere al trabajo, no creas que estás en la cuerda floja por el hecho de que no es de esta forma. Además de esto, el pensarlo te hace atraerlo puesto que te produce ideas fatalistas, muy negativas a este respecto. Estate apacible. Proseguirás.













HORÓSCOPO DE SAGITARIO (Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre)

Sagitario, si bien sea y te quede una semana por delante, empieza a planear tu próximo fin de semana. Va a ser perfecto poder salir y airearse. Piensa en una excursión o bien viaje corto mas, de ser posible, ve con rumbo a la naturaleza. La precisas. Es indispensable para ti. Debes respirar aire puro, tumbarte en un prado y gozar de la vida. Y de tu pareja. Va a ser un buen viaje para los dos 2 puesto que, reanudaréis vuestra relación en el punto donde la dejasteis días atrás. Hay que nutrir el amor o bien, éste muere, se apaga poquito a poco. En lo que se refiere a tu trabajo, pues tienes clarísimo que deseas mudar puesto que, precisas un cambio en el campo laboral, empieza a buscar con intensidad. Esta semana puede ser idónea para ello. Busca bien en la red de redes, redes sociales, anuncios clasificados por palabras por el hecho de que, existe el trabajo para ti, tu puesto soñado. No desesperes. Desde el día de hoy empezarás un ciclo muy enriquecedor. Esfuérzate.













HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO (Del 21 de diciembre al 21 de enero)

Capricornio, tienes que prestar atención al amor, a tu relación. Es hora de remediar algunos inconvenientes que se palpan entre los dos. No lo dejes estar, arréglalo ya, no lo retrases más. Lo que tienes que hacer ahora, Capricornio, es estimular tu relación, lijar asperezas y eso lo lograrás con optimismo y alegría. El desánimo, la desesperación o bien la tristeza te llevarían a terminar de manera rápida tu relación. Ahora, te hallas muy inquieto debido a una situación familiar. Trata de no exagerar más de la cuenta puesto que te complicarás la vida y no lograrás nada. Para solucionar las cosas hay que tener una actitud abierta. Usa tu intuición y sobre todo de tu experiencia anterior, son fundamentales para ti en estos instantes. Vas a ver de qué manera logras desenlaces espectaculares. Si trabajas desde el hogar, bien vía internet o bien como profesional autónomo, hoy va a estar realmente bien auspiciado. Prosigue en todo instante tus corazonadas.









HORÓSCOPO DE ACUARIO (Del 21 de enero al 20 de febrero)

Acuario, tienes que organizarte perfectamente. Si bien estés trabajando, es verano y deseas sacar el máximo tiempo para ti, para gozar de los tuyos. No procures solucionar los inconvenientes en un día puesto que, no lo lograrás. Tampoco conseguirás hacer el trabajo de una semana en unas horas. Ten cabeza y cumple tu plan. Si lo prosigues, todo encajará con perfección. El amor llama a tu puerta. Te ha llegado la hora de la dicha con lo que, no pierdas ni un minuto más. La dicha puede transcurrir en determinados instantes, no los pierdas ni desperdicies. Haz caso a tu sexto sentido: te va a llevar directo hacia ella. La conquistarás. En lo que se refiere a tu economía, nuevas ocasiones aparecen en tu horizonte financiero. Estúdialas, no las desperdicies. Sobre todo, merced a éstas, vas a poder solucionar tus inconvenientes económicos actuales. Date una tregua. Anda por donde debes con integridad. Un viaje de negocios te va a abrir nuevas puertas.













HORÓSCOPO DE PISCIS (Del 20 de febrero al 21 de marzo)

Piscis, no desperdicies la energía reinante, es muy grande. El día de hoy empiezas una semana en la que te hallas romántico, ternísimo y sensible al amor. Estás soñador. No pierdas tu apreciado tiempo con quien no te merece. Es mucho mejor que lo inviertas en tu gente, familiares y amigos, y en tu ser amado. No exageres los inconvenientes ni hagas una montaña de un grano de arena. Las cosas son como son y vienen a nosotros de diferentes formas. Admítelas. Tómate la vida con más desenfado y las derrotas con mayor deportividad. Un hecho o bien situación que te parecía imposible se soluciona a favor tuyo liberándote de una enorme carga. Respecto a tu trabajo, debes meditar. Ha llegado la hora de decidir tu futuro. Podrías meditar en un cambio de actividad, el que, aparte de hacer dinero te gustara, fuera de tu agrado. Te sentirías libre y totalmente efectuado. Propóntelo, por si fuera poco, tus energías estarían absolutamente renovadas y te hallarías exultante, lleno de vitalidad.





















Fuente: El intransigente