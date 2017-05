El horóscopo para este lunes 15 de mayo

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril

Estás en proceso de rectificar errores. Rompe la rutina y renovarás tu relación. Oportunidad del cambio de empleo que estás proyectando. Encuentras lo que buscas.













Horóscopo de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tus sueños de independencia económica se están realizando. Concentra tu energía. Es bueno oír otras opiniones antes de tomar decisiones. Confía más en tu suerte.













Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Recuperarás con creces todas tus pérdidas económicas. Llega un romance divertido. Noticias de alguien que viene del extranjero. Cita romántica de gran importancia.













Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Lo que tu pareja necesita ahora es verte optimista y feliz en todo lo que hagas. No malgastes el dinero que llegará a tus manos. Escucha los consejos de un amigo.













Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Etapa de acercamiento a quien se distanció por cuestiones de poca relevancia. No asumas los problemas ajenos, te causaría malestar. Alternativas laborales.













Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Harás amigos para toda la vida. En tu trabajo habrá tensión, mantente al margen. Las dudas te marcarán el día. Necesitas organizar tu agenda para no agobiarte.













Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

No te asombres si quien menos esperas empieza a cortejarte. Despertarás envidias. Tu pareja está celosa, aún así tu relación se fortalecerá. Afán de conversación.













Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Recuperas el buen humor. Acepta una invitación a una fiesta. Te toca mover ficha. Come moderadamente, evitarás molestas indigestiones. Propuesta de una sociedad.













Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Algunos contratiempos se presentan a última hora. Conserva la calma. Día de reconciliación. No te fallarán los amigos. Procura relajarte y descansar.













Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

No es momento de buscar pareja. Controla tu tendencia a los gastos innecesarios. Etapa de altibajos emocionales, ten paciencia. Recoges el fruto de tus esfuerzos.













Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Sorpresas inesperadas. No exageres los problemas, tienen solución. No discutas. Tendrás la sensación de calma y felicidad que tanto has buscado. Día prometedor.













Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Cuida tu aspecto personal. Tendrás un reencuentro muy especial. Gratas compañías. Insiste y lograrás lo que buscas. No te dejes envolver por el estrés. Relájate.









Fuente: El intransigente