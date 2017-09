El horóscopo para este jueves 28 de septiembre

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Lo que importa es llegar a tiempo a ese encuentro laboral. No vaya a desgano, se sorprenderá por el resultado. Un comienzo de algo. Tener en cuenta: valorar las sorpresas de la vida, sentirnos vivos.









GÉMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Una nueva actividad le levantará el ánimo. Verá colmado sus deseos en el plano afectivo, posibilidad de ser feliz. Ilusión. Tener en cuenta: no privarse de buscar lo que se está esperando.









CÁNCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Variedad de situaciones colorearán su jornada sin darle respiro. Conoce a alguien que lo impacta. Noticia que llega antes de lo esperado. Tener en cuenta: tomarse las cosas tal como son y no más.









LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- La incomodidad de realizar cosas que lo perturban dependerá de su buen humor. Un encuentro que lo deja pensando. Tener en cuenta: Hay cosas que son obligadas el punto es no fastidiarse.









VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- No instale dentro de usted una actitud equivocada frente a los afectos. No sería lo más indicado realizar ese negocio que tiene en mente. Tener en cuenta: las cosas poco claras, no llegan a buen término.









LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Los inconvenientes en su lugar de trabajo tornarán el día algo molesto. Trate de minimizar las cosas para no lastimarse. Tener en cuenta: comprender y conciliar simplifica problemas.









ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Un espacio para la relajación le dará un nuevo respiro a las tensiones diarias. Llamado que lo sorprende positivamente. Tener en cuenta: saber que las puertas no siempre se cierran.









SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- No se conecte internamente con lo que le está sugiriendo alguien de su entorno laboral. A veces se especula con la buena fe de los demás. Tener en cuenta: saber diferenciar la verdad de la mentira.









CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Una oportunidad de salir de situación embarazosa. La vida nos trae los momentos justos. Buena predisposición de alguien con quien desea hablar. Tener en cuenta: darse cuenta que todo puede cambiar.









ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No deje de observar lo que tiene a su alrededor. A veces no vemos que la solución de los problemas la tenemos al alcance de nuestra mano. Tener en cuenta: predisponerse a estar mejor de lo pensado.









PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- La esperada reunión de trabajo puede llegar hoy. No permita que el mal humor empañe su lucidez e inteligencia. Llamado esperado. Tener en cuenta: hacer de la vida una realidad feliz a pesar de todo.















Fuente: Télam

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Lo imprescindible en esta jornada sería la realización de un encuentro que viene postergando por falta de coraje. Tener en cuenta: ponernos a prueba es importante, es una forma de crecer.