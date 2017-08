El horóscopo para este jueves 10 de agosto

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Cambia una situación en el plano afectivo. Renueva su ánimo y toma una decisión acertada. No magnifique un problema que surge en el área laboral, deberán manejarse con simpleza. Tener en cuenta: evitar sufrir por todo.













GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Posibilidad de comenzar una actividad paralela a la suya habitual. Trate de reconectarse con personas que usted quiere y necesita ver. Su inquietud acerca de un familiar lo llevará a tomar una decisión. Tener en cuenta: ayudar es algo que debemos hacer.

















CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Culmina una etapa de replanteos en el plano afectivo. Todo apuntaría a una solución rápida y sin problemas. Su búsqueda estaría apuntando a lograr cierta paz interior. Tener en cuenta: en realidad saber que debemos partir desde la paz para poder sobrellevar la vida.

















LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Recibe un llamado que lo alegraría mucho. Sentirá que puede luchar por lo que desea en el plano afectivo. Su bondad se verá reflejada en un gesto de grandeza. Su entorno familiar mejora. Tener en cuenta: ser desde el bien nos garantiza la paz interior.

















VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- No sufra por cosas del pasado, piense pero en positivo. La presencia de los dolores es algo que debemos aprender a manejar. Tener en cuenta: saber dar punto final a las cosas que sabemos que han terminado.

















LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Su espacio emocional no tiene lugar para nuevas posibilidades de sufrimiento. No se involucre afectivamente con quien no debe. Una sorpresa en el plano laboral le levanta el ánimo. Tener en cuenta: los problemas vienen solos el punto es no buscarlos.

















ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Simpatizará con alguien que llega a su vida. Fuerte coincidencia y afecto. Una sensación de ganas de liberarse de cosas que le pesan lo ayudará a resolverlas. Tener en cuenta: todo tiene su momento de maduración.

















SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Se encuentra con alguien de quien no tiene un buen recuerdo. Trate de limar asperezas y aceptar las equivocaciones de los demás. Surgen cosas imprevistas en lo laboral, atención. Tener en cuenta: considerar la posibilidad de que las cosas no siempre son como queremos.













CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Jornada en la que vendrán situaciones poco claras en su lugar de trabajo. Trate de serenarse y ver la salida para poder solucionar rápido. No se anticipe a dar una respuesta si no está seguro en el plano afectivo. Tener en cuenta: primero sentir.

















ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Su actitud negativa frente a propuesta laboral podría generarle un atraso en sus objetivos. Debemos aprender que no todo se da cuando queremos y que la búsqueda debe ser constante. Tener en cuenta: una cosa trae a la otra.

















PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Se generan cambios en su lugar de trabajo. Se verá beneficiado en cierto punto. Hay nuevas y buenas expectativas con respecto a algo esperado. Revise y póngase al día con los trámites. Tener en cuenta: no apabullarnos con las cosas.



















ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Maneje su estado anímico y evite discutir inútilmente. La serenidad se logra a partir de la comprensión. Llega a usted una propuesta de solución en el plano afectivo. Se reconcilia con alguien. Tener en cuenta: a veces necesitamos llegar al límite para lograr cambiar.