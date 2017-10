El horóscopo para este domingo 22 de octubre

Una esperanzada respuesta recibirá en el área laboral. Todo lo que apunte hacia el mismo proyecto estará encaminado. Hay una especial sensación de tranquilidad que debería aprovechar. Tener en cuenta: no perder el tiempo.





TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una inoportuna visita en su lugar de trabajo. Trate de evitar hacer comentarios. Su decisión afectiva estaría acertada si dice lo que verdaderamente siente. No postergue su voluntad. Tener en cuenta: sentir la importancia de lo que sentimos.





GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Una buena oportunidad de poder demostrar sus valores en el plano laboral. No pierda la oportunidad de reunirse con esa persona importante. Su futuro sentimental depende de usted. Tener en cuenta: darnos cuenta de lo que debemos hacer.





CÁNCER

(22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Una posible ruptura afectiva por culpa de un arrebato emocional. No priorizar cosas que no merecen. Buena jornada para todo lo que competa a sus actividades, avance. Tener en cuenta: no dejar pasar las oportunidades.





LEO

(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Felicidad compartida en el plano familiar. Hay un comienzo bueno en el área de sus actividades. No renuncie a luchar por la persona que quiere. Un desacuerdo no implica ruptura. Tener en cuenta: rever las decisiones que queremos tomar.





VIRGO

(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Una actividad nueva que podría generarle ganancias. Trate de no esperar demasiado tiempo para tomar esa decisión que quiere en el plano afectivo. Un espacio para meditar. Tener en cuenta: ser más espontáneo.





LIBRA

(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Su confusión afectiva atenta contra su tranquilidad. Trate de sincerarse con usted mismo y no perder la posibilidad de hacer lo que desea. Hay una oportunidad en el plano laboral que podría generarle algo bueno. Tener en cuenta: estar atento a las cosas que se nos presentan.





ESCORPIO

(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Una dedicación particular a un problema que surge en el plano laboral. Deberá tomar una decisión en el área económica para poder manejarse mejor y sin presiones. Tener en cuenta: saber organizarse.





SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Tendencia a exagerar con respecto a los problemas que surgen en su lugar de trabajo. Trate de no manejarse con tanta impulsividad y de darle la importancia que tiene cada problema realmente. Tener en cuenta: usar la inteligencia.





CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No espere a tomar esa decisión en el plano laboral, este es el día ideal para concretar proyectos. Una invitación sorpresiva lo llevará a conocer gente importante en el área de sus actividades. Sugerencia: no dejar pasar tanto el tiempo para actuar.





ACUARIO

(21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Una importante posibilidad de hacer acrecentar sus ingresos, sea medido en lo que pida y verá un gran resultado. Estabiliza sus emociones en el plano afectivo, vuelve la calma. Tener en cuenta: aprender de los errores.





PISCIS

(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un atraso en la concreción de ciertos compromisos que habría tomado. No se desespere y concéntrese en realizar sus cosas. Verá venir a su vida alguien que le va a interesar más de lo que imagina. Tener en cuenta: permitirnos sentir.