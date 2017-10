El horóscopo para este domingo 15 de octubre

Una complicada mañana en la que deberá demostrar que tiene paciencia. Los motores de su vida afectiva se encienden de nuevo. No se lamente por algo pasado. Tener en cuenta: aprender a dar por terminadas las cosas que terminan.





TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Un alivio en las emociones en todo su entorno laboral. Los ánimos se calman y se levantan. Las cosas no eran para tanto. Tener en cuenta: no exagerar, darle el lugar a cada cosa.





GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Aclara un punto de vista que lo favorecerá en el plano laboral. Sus inquietudes a veces no se comprenden como usted quiere. Su buena predisposición en el amor le trae paz. Tener en cuenta: sienta pero diga lo que sabe que no hiere.





CÁNCER

(22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Un buen comienzo en las relaciones del corazón. Se profundiza su sed de ser amado como merece. No se comprometa si no puede con una firma que le piden, lea con atención. Tener en cuenta: la bondad no implica correr riesgos a los que no podemos hacer frente.





LEO

(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Se sumerge en una comprometida labor en la que sabría salir airoso si controla sus temores. A veces no actuamos sólo con la mente sino que también ponemos demasiada subjetividad. Tener en cuenta: no dudar de uno mismo cuando rendimos pruebas.





VIRGO

(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Alguna sensación de inquietud frente a comentarios que lo competen en el área de sus actividades. Trate de minimizar los dichos y remitirse a los hechos. Tener en cuenta: saber que la gente siempre habla.





LIBRA

(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Su mente intenta enceguecer su corazón, no se obsesione con quien sabe que no debe. Los comienzos en las actividades a veces son costosos en el plano emocional. Tener en cuenta: como siempre buscar el equilibrio.





ESCORPIO

(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Una intuición suya de larga data se cumple. Trate de no malinterpretar una sugerencia que se le hace en su lugar de trabajo. Llamado importante de un familiar. Tener en cuenta: escuchar, chequear, considerar.





SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Nervios y ansiedad a flor de piel si no comprende que no todo hoy va a tener las respuestas que está buscando. Sin esperarlo un amigo llega a darle una pista importante en asunto del corazón. Tener en cuenta: en esta tierra las cosas tienen su propio tiempo.





CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Logra una verdadera recompensa en su lugar de trabajo. Su valor pesa y mucho. Los compromisos familiares a veces le quitan respiro. Trate de ocuparse más de sus cosas. Tener en cuenta: hacer lo que se puede nos alivia también.





ACUARIO

(21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Su capacidad se demuestra día a día. Su honestidad también. Aunque no vea los resultados inmediatos los verá a lo largo del tiempo y antes de lo que puede imaginar. Tener en cuenta: saber que se cosecha lo que se siembra.





PISCIS

(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La sensación de agotamiento tiene que ver con darse los tiempos para poder relajar la mente y el cuerpo. Una intrincada situación lo haría comprometer su palabra. Tener en cuenta: saber callar a tiempo.