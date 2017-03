Día de San Patricio: ¿Por qué se celebra a este santo irlandés?

San Patricio (Saint Patrick, en inglés) se celebra anualmente cada 17 de marzo para conmemorar el fallecimiento de San Patricio (c. 386-17 de marzo de 493 o c. 460), santo patrón de Irlanda. Es la fiesta nacional irlandesa donde la gente usa atuendos de color verde y participa de desfiles en las calles. En Dublín, la capital de Irlanda, el festival dura cuatro días y fue ahí donde la fiesta no sólo fue un evento religioso sino que cobró relevancia internacional desde 1996 cuando se hizo el primer gran desfile. Desde ese momento el gobierno irlandés comenzó a promover esta celebración cultural como identidad de la nación.

San Patricio nació en Kilpatrick, cerca de Dumbarton, en Escocia. Piratas irlandeses lo tomaron como prisionero cuando tenía 16 años y lo vendieron como esclavo para trabajar en el pastoreo de animales. Seis años después pudo escapar a Francia donde se preparó para la vida monástica y se convirtió en sacerdote. A sus 46 años volvió a Irlanda y aunque allí lo habían capturado quiso evangelizar a sus habitantes convirtiéndose en el primer hombre en predicar el catolicismo en suelo irlandés. Estuvo ahí hasta su muerte el 17 de marzo del año 461. Durante ese tiempo también construyó iglesias. Para la tradición cristiana, Patricio podía explicar el misterio de la Santísima Trinidad usando un trébol, de ahí que en días como hoy se use llevar uno o vestir de verde, además de que es el símbolo de la buena suerte de los irlandeses. Otro ícono de la fiesta es el Leprechaun, un ser con la apariencia de un hombre viejo en miniatura que, en caso de ser capturado, puede revelar el paradero de su tesoro. Y el más importante para muchos es la cerveza ya que se dice que San Patricio enseñó a los irlandeses a fabricarla, por lo cual, en su día, se bebe en su honor.

En Argentina En Argentina, en gran medida merced a la importante inmigración de origen irlandés y celta que recibió este país americano (es la quinta comunidad irlandesa fuera de Irlanda, aproximadamente dos millones de argentinos se reconocen con orígenes irlandeses, aunque antes de inicios del siglo XX sus ancestros hayan inmigrado como "ingleses", ya que en esa época toda Irlanda estaba sometida al Reino Unido), se organizan grandes fiestas en calles y parques de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, así como en otros lugares del país. A partir de 2009 estos festejos cuentan con la participación oficial de la Embajada de Irlanda en Buenos Aires, Rosario y asociaciones de irlandeses y descendientes. Siendo Irlanda el único país europeo que apoyó abiertamente a Argentina durante el conflicto por las Malvinas,2 se consideran hermanados los pueblos irlandés y argentino, ambos preponderantemente católicos y con igual sentimiento hacia el gobierno británico. Asimismo, grandes personajes de la historia de Argentina han sido de origen irlandés, como el Almirante Guillermo Brown, Padre fundador de la Armada Argentina.