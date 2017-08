Cuando se vota "pensando en la corrupción"

Variados son los análisis que se hacen por estas horas posteriores al acto eleccionario de las PASO del domingo 13. Entre Ríos no fue ajena a la oleada de Cambiemos y por eso en el PJ (signo político que gobierna) están analizando fríamente los números que dejó la "gran encuesta" previa a las generales de octubre como para tratar de enderezar la nave y hacer una mejor performance en esta contienda que define cargos legislativos.

Y cuando desde las propias filas del justicialismo entrerriano se busca a los responsables de la derrota, se empieza a mirar cómo el color amarillo predominó en departamentos de la costa del Uruguay, históricos bastiones del peronismo y que se vieron superados por la lista de Benedetti y compañía. Los ejemplos se centran en Gualeguaychú, Uruguay y Colón. Pero hay más.

Justo desde este último Departamento y su ciudad cabecera llegó la tan mentada autocrítica ante el resultado adverso, aunque con algunos reconocimientos que no todos los peronistas suelen dejar entrever públicamente. El intendente, Mariano Rebord, indicó que hubo "errores de estrategia" (lo lógico cuando hay una derrota) pero que se está a "tiempo para reacomodar" el revés obtenido en las urnas.

Pero también manifestó y razonó el porqué la mayoría de la población decidió darle la derecha a Cambiemos y no al partido Justicialista a pesar de que la economía no arranca y las tarifas están por las nubes, por citar algunas demandas. "Lo que sucede es que mucha gente también pensó votando en los casos de corrupción del gobierno anterior, en ambas administraciones", dijo Rebord en declaraciones a FM La Voz de Paraná. "A lo mejor tiene el bolsillo complicado pero no quiere volver a lo anterior. Es una variable que se presentó este domingo a la hora de votar y que seguramente se repita en octubre", agregó el intendente. "Creo que Cambiemos fue inteligente en plantear blanco y negro. Y nosotros le erramos. Está bien la posibilidad de que todos jueguen en la interna, pero que haya 10 boletas en el cuarto oscuro para definirla fue una exageración y terminó jugando en contra".