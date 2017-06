Antonella le dedicó un feliz cumple a su gran amiga Daniella Seemann

La distancia no ha logrado quebrantar la amistad que la vida generó entre las dos bellas morochas. Se trata de Antonella Roccuzo, compañera de Leo Messi, y Daniella Seemann, esposa de Cesc Fàbregas, quienes a pesar de la distancia siguen demostrando lo mucho que se quieren.

Por motivo del cumpleaños número 42 de la libanesa, la rosarina le expresó sus deseos con un videíto que colgó en su cuenta de Instagram.

"Happy Birthday Danii @daniellasemaan Love you so much!!!!! #yanosvemoss", fueron las palabras de Anto para acompañar las imágenes, dejando al descubierto que la familia Messi realizará un viajecito para visitar a sus amigos.





Embed Happy Birthday Danii @daniellasemaan Love you so much!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️. #yanosvemoss Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 2:52 PDT





¿Habrá gran fiesta gran? Lo cierto es que en pocas horas, el video de la Roccuzzo alcanzó gran repercusión en las redes. Y sí... ¡son dos bombones!





