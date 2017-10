A casi 20 años del final de la serie, "La Niñera" cumplió 60 años

Durante seis años marcó un hito de la televisión con un personaje tan entrañable que aún hoy, a casi dos décadas de su última aparición, se la sigue extrañando.Por eso no sorprendió que, en el día de su cumpleaños número 60, los fans recordaran y saludaran con cariño a Fran Drescher, la protagonista de La niñera.Vale recordar que la serie, que se emitió entre 1993 y 1999, narraba la historia de Fran Nine, niñera de los tres hijos de Maxwell Sheffield, un famoso productor de Hollywood.Con el paso de las temporadas, la carrera de la actriz se consolidó de tal manera que pasó a ser una de las grandes figuras de la televisión americana, siendo nominada como Mejor Actriz tanto para el Emmy como para el Globo de Oro.Sin embargo, tras el final de la exitosa serie, la vida de la actriz no fue igual, ya que no sólo pasó varios años de inactividad -hasta 2005, que lanzó Living with Fran-, sino que en el plano personal debió afrontar un cáncer de útero en el año 2000.Además, Drescher tampoco tuvo suerte en el amor, ya que se separó primero del productor Peter Marc Jacobson -luego de que éste revelara su homosexualidad- y en septiembre del año último del científico estadounidense de origen hindú, Shiva Ayyadurai, con quien había contraido enlace el 8 de septiembre de 2014.