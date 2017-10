A 15 años de Rebelde Way, así está hoy Felicitas: bullying y transformación física

Ángeles Balbiani hizo de Felicitas en Rebelde Way y fue una de las protagonistas de la tira adolescente de Cris Morena.

Ahora, muchos años después de aquél éxito y después de haber desaparecido del mapa televisivo, la actriz volvió al rudo en las redes y comenzó una nueva exposición mediática contando qué le pasó durante varios años.

Meses atrás la actriz comenzó a contar en las redes cómo sufrió parte de su pasado y la lucha que siempre libró consigo misma debido a un cuerpo que no era extremadamente flaco.

Rating Cero recopiló unas declaraciones recientes de la actriz en la que explica el origen de su alejamiento y del sufrimiento respecto a la imagen.





"Cuando empecé a trabajar en televisión, algunos compañeros realmente me lastimaban y decían cosas inapropiadas. El bullying duele mucho, pero siendo mamá me di cuenta de que el bullying lo enseñan los padres con sus acciones a los hijos. Yo sufrí, la pasé mal y no estoy de acuerdo con que piensen que porque ahora soy flaca lo digo, siempre lo dije. El acoso no es sólo con la gorda, también lo es con la flaca, con la que tiene anteojos, con la que no... Habla de la inseguridad del que lo ejerce", aseguraba.

Ahora la actriz volvió a mostrarse en los medios de la mano de su amiga Pampita Ardohain quien la hizo partícipe del programa que la modelo tiene en KZO llamado Pampita Online.





"Con Caro somos amigas desde hace muchos años. La conocí cuando yo aún estaba en el colegio y ella había llegado de La Pampa. Después nos reencontramos cuando trabajó en Rebelde Way. Nos perdimos el rastro y en 2008 tuvimos hijos y vivíamos a una cuadra la una de la otra... Y a partir de ahí nos hicimos más íntimas", contó Ángeles a Fashion.tv.