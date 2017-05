"56", el libro autobiográfico de Lanata cuenta aspectos desconocido de su vida privada

"Soy adoptado. Lo sé desde hace pocos meses. Tenía cincuenta y cinco años cuando me enteré. Toda mi vida pensé que mi vínculo –¿mi necesidad?– con el periodismo tenía que ver con una enfermedad de mi madre, víctima de un tumor cerebral que lesionó su centro del habla: ella no podía hablar. Mamá no podía responder, yo preguntaba", relata el periodista en el libro 56, cuarenta años de periodismo y algo de vida personal, de Editorial Sudamericana, que saldrá a la venta el lunes 29.